В "Приватбанке" о новой мошеннической схеме

В "Приватбанке" утверждают, что в последнее время было зафиксировано немало случаев, когда с частных мобильных номеров рассылались сообщения о блокировке карт.

Как сообщает финучреждение на своем официальном сайте мошеннические рассылки осуществлялись с помощью SMS-сообщений абонентам одного из украинских операторов.

Читайте также: Как спасти свой электронный кошелек от взлома: главный совет специалистов

Так, в тексте таких сообщений мошенники предлагали связаться по неизвестным номерами с целью получения персональных данных клиентов.



Неизвестные присылали клиентам "Приватбанка" SMS, что их карта заблокирована



"По факту мошеннических рассылок банк вместе с операторами связи оперативно заблокировал номера мошенников и передал информацию в киберполицию. По предварительным данным, мошеннические рассылки велись злоумышленниками из Запорожья", – отметили в "Приватбанке".



Кроме того, представители банка в очередной раз подчеркнули, что все коммуникации с клиентами, в том числе через SMS, они ведут исключительно со специального номера клиентской поддержки 3700.



"Приватбанк" не отправляет свои клиентам сервисных или других сообщений с обычных мобильных номеров. Как сообщили в службе безопасности банка, также "Приватбанк" не рассылает клиентам сообщений о блокировке карточек", – добавили в" Приватбанке ".

Напомним, недавно в "Ощадбанке" предупредили о еще одной мошеннической копии своего сайта: ресурс полностью копировал не только дизайн, но и контент официальной страницы банка.