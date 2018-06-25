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В "Приватбанке" о новой мошеннической схеме

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"Приватбанк" предупредил о новом типе мошенничества
"Приватбанк" предупредил о новом типе мошенничества / Соцсети

В "Приватбанке" утверждают, что в последнее время было зафиксировано немало случаев, когда с частных мобильных номеров рассылались сообщения о блокировке карт.

Как сообщает финучреждение на своем официальном сайте мошеннические рассылки осуществлялись с помощью SMS-сообщений абонентам одного из украинских операторов.

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Так, в тексте таких сообщений мошенники предлагали связаться по неизвестным номерами с целью получения персональных данных клиентов.

Шахраї, Приватбанк, SMS, Кримінал, гроші
Неизвестные присылали клиентам "Приватбанка" SMS, что их карта заблокирована

"По факту мошеннических рассылок банк вместе с операторами связи оперативно заблокировал номера мошенников и передал информацию в киберполицию. По предварительным данным, мошеннические рассылки велись злоумышленниками из Запорожья", – отметили в "Приватбанке".

Кроме того, представители банка в очередной раз подчеркнули, что все коммуникации с клиентами, в том числе через SMS, они ведут исключительно со специального номера клиентской поддержки 3700.

"Приватбанк" не отправляет свои клиентам сервисных или других сообщений с обычных мобильных номеров. Как сообщили в службе безопасности банка, также "Приватбанк" не рассылает клиентам сообщений о блокировке карточек", – добавили в" Приватбанке ".

Напомним, недавно в "Ощадбанке" предупредили о еще одной мошеннической копии своего сайта: ресурс полностью копировал не только дизайн, но и контент официальной страницы банка.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Банки Мошенничество Приватбанк
Источник: 24 канал
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