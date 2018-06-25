У "Приватбанку" розповіли про нову шахрайську схему

У "Приватбанку" переконують, що останнім часом було зафіксовано немало випадків, коли з приватних мобільних номерів розсилалися повідомлення про блокування карток.

Як повідомляє фінустанова на своєму офіційному сайті шахрайських розсилки здійснювалися за допомогою SMS-повідомлень абонентам одного з українських операторів.

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Так, у тексті таких повідомлень шахраї пропонували зв’язатися за невідомими номерами з метою отримання персональних даних клієнтів.



Невідомі надсилали клієнтам "Приватбанку" SMS, що їхню картку заблоковано

"За фактом шахрайських розсилань банк разом із операторами зв’язку оперативно заблокували номери шахраїв і передали інформацію до кіберполіції. За попередніми даними, шахрайське розсилання велося зловмисниками із Запоріжжя", – зауважили у "Приватбанку".

Крім того, представники банку вкотре підкреслили, що всі комунікації з клієнтами, у тому числі через SMS, вони ведуть виключно зі спеціального номера клієнтської підтримки 3700.

"Приватбанк" не надсилає свої клієнтам сервісних або інших повідомлень зі звичайних мобільних номерів. Як повідомили в службі безпеки банку, також "Приватбанк" не розсилає клієнтам повідомлень про блокування карток", – додали у "Приватбанку".

Нагадаємо, нещодавно в "Ощадбанку" попередили про ще одну шахрайську копію свого сайту: ресурс повністю копіював не лише дизайн, а й контент офіційної сторінки банку.