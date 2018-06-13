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Як врятувати свій електронний гаманець від зламу: головна порада фахівців

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Неприємні ситуації з крадіжками телефонів відбуваються доволі часто. А разом з телефоном, до якого прив'язаний мобільний чи інтернет-банкінг, можна втратити і власні чи кредитні кошти.

Українці все більше переходять на безготівкові розрахунки – майже 40% усіх операцій на початок цього року. Дедалі більше людей використовують картки замість готівки. Водночас росте й кількість тих, хто твикористовує мобільні додатки від фінустанов. Та без належного захисту програти від такої зручності можна набагато більше, аніж від втрати гаманця.

Читайте також: Шахраї винайшли новий спосіб крадіжки грошей з кредиток

Люди щодня годинами вдивляються в екрани своїх смартфонів. Тут графіки, плани, особисте життя, секрети й гаманець. Мобільні банкінги пропонує більшість великих фінустанов. Та віртуальні гроші можна втратити так само легко, як і готівку з гаманця. Роман відсутність ґаджета помітив уже дорогою додому, але одразу заблокувати сім-карту не зміг. Він не зміг згадати три останні набрані номери, і оператор відмовився блокувати сімку.

У кого не встановлений ПІН на сім-карту, той, відповідно, надає зловмисникам повний доступ до свого телефону. Оскільки всі знають, що банкінги зараз прив'язуються до мобільного телефону, відповідно всі, майже всі функції можна зробити маючи доступ до сім-карти.
– експерт з цифрових технологій Павло Бєлоусов

Телефон був не найголовнішою здобиччю злодіїв. Наступного ранку чоловік пішов купувати новий ґаджет. І отримав ще один болісний удар по гаманцю. Виявилось, що спритники за кілька годин перевели в готівку понад 20 тисяч кредитних гривень і власні кошти чоловіка. Попри кількарівневі заходи безпеки виною всьому, найімовірніше, стала відсутність PIN-коду. Той чотиризначний код, який більшість користувачів не змінює або не використовує.

пінкод
Головна порада з безпеки – просто встановіть ПІН-код

Зловмисники банально переставили сім-карту в інший телефон, замінили пароль в інтернет-банкінгу і зняли гроші в банкоматі. Рахунки причетних до оборудки заблоковані. Але потерпілому від того не легше.

У відділеннях банку, за гарячою лінією 3700 Приватбанку, мені розповідають, що мені потрібно погасити даний кредит до 25 числа наступного місяця, щоб була не нарахована пеня.
– потерпілий Роман Остапчук.

У Приватбанку поки нічого не коментують – принаймні до завершення службового розслідування. Кажуть, збирають інформацію. А чи повертати кошти – буде вирішувати суд на підставі усіх зібраних доказів. Увесь процес може затягнутися далеко не на один тиждень

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новини України Шахрайство Приватбанк Інтернет
Джерело: 24 Канал
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