Как спасти свой электронный кошелек от взлома: главный совет специалистов

Неприятные ситуации с кражами телефонов происходят довольно часто. А вместе с телефоном, к которому привязан мобильный или интернет-банкинг, можно потерять и собственные или кредитные средства.

Украинцы все больше переходят на безналичные расчеты – почти 40% всех операций на начало этого года. Все больше людей используют карты вместо наличных. Одновременно растет и количество тех, кто используют мобильные приложения от банков. Но без должной защиты проиграть от такого удобства можно гораздо больше, чем от потери кошелька.

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Люди ежедневно часами всматриваются в экраны своих смартфонов. Здесь графики, планы, личная жизнь, секреты и кошелек. Мобильные банкинги предлагает большинство крупных финучреждений. И виртуальные деньги можно потерять так же легко, как и наличные из кошелька. Роман отсутствие гаджета заметил уже по дороге домой, но сразу заблокировать сим-карту не смог. Он не смог вспомнить три последние набранные номера, и оператор отказался блокировать симку.

У кого не установлен ПИН на сим-карту, то, соответственно, предоставляет злоумышленникам полный доступ к своему телефону. Поскольку все знают, что банкинги сейчас привязываются к мобильному телефону, соответственно все, почти все функции можно сделать имея доступ к сим-карте.

– эксперт по цифровым технологиям Павел Белоусов

Телефон был не самой главной добычей воров. На следующее утро мужчина пошел покупать новый гаджет. И получил еще один болезненный удар по кошельку. Оказалось, что злоумышленники за несколько часов перевели в наличные более 20 тысяч кредитных гривен и собственные средства мужчины. Несмотря на несколькоуровневые меры безопасности виной всему, скорее всего, стало отсутствие PIN-кода. Тот четырехзначный код, который большинство пользователей не меняет или не использует.



Главный совет по безопасности – просто установите ПИН-код

Злоумышленники банально переставили сим-карту в другой телефон, заменили пароль в интернет-банкинге и сняли деньги в банкомате. Счета причастных к сделке заблокированы. Но пострадавшему от этого не легче.

В отделениях банка, по горячей линии Приватбанка 3700, мне рассказывают, что мне нужно погасить данный кредит до 25 числа следующего месяца, чтобы была не начислена пеня.

– потерпевший Роман Остапчук.

В Приватбанке пока ничего не комментируют – по крайней мере до завершения служебного расследования. Говорят, собирают информацию. А возвращать ли средства – будет решать суд на основании всех собранных доказательств. Весь процесс может затянуться далеко не на одну неделю.