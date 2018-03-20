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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

В Раде два новых нардепа, один из них – экс-министр Зварыч

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Экс-министр юстиции Зварыч станет нардепом уже в пятый раз
Экс-министр юстиции Зварыч станет нардепом уже в пятый раз / Фото из открытых источников

ЦИК зарегистрировала двоих новых народных депутатов: Романа Зварыча от "Блока Петра Порошенко" и Михаила Побочих от "Народного фронта".

Это произошло во время заседания ЦИК 20 марта.

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Новыми нардепами стали Роман Зварыч от "Блока Петра Порошенко" и Михаила Побочих от "Народного фронта".

Зварыч зашел в Раду вместо Валерия Пацкана, которого избрали главой Счетной палаты, а Побочих – вместо Людмилы Денисовой, которая назначена омбудсменом.

Как информирует пресс-служба ЦИК, в настоящее время зарегистрирован лишь народный депутат Побочих, а регистрация Зварыча состоится после "подачи им необходимых документов".

Михайло Побочіх Охендовський ЦВК

Михаил Побочих зарегистрирован депутатом Верховной Рады VIII созыва

Кто такой Михаил Побочих? Побочих Михаил Александрович, 1986 года рождения, имеет высшее образование. Является заместителем начальника управления эксплуатации информационных систем АО "Ощадбанк", проживает в Боярке Киевской области. В список партии "Народный Фронт" во время выборов в Верховную Раду был включен под 81-м номером.

Кто такой Роман Зварыч? Зварыч Роман Михайлович, 1953 года рождения, уроженец США, уже был народным депутатом Верховной Рады Украины 4 созывов. В 2005-м и 2006-м годах был министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко и Виктора Януковича и "прославился" тем, что соврал о своем образовании. В списке "Блока Петра Порошенко" Роман Зварыч шел под № 82.

Теги: Новости Украины Новости политики Блок Петра Порошенко Народный фронт ЦИК Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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