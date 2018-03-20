У Раді два нові нардепи – один з них екс-міністр Зварич

ЦВК зареєструвала двох нових народних депутатів: Романа Зварича від "Блоку Петра Порошенка" та Михайла Побочіх від "Народного фронту".

Це відбулось під час засідання ЦВК 20 березня.

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Новими нардепами стали Роман Зварич від "Блоку Петра Порошенка" та Михайла Побочіх від "Народного фронту".

Зварич зайшов у Раду замість Валерія Пацкана, якого обрали головою Рахункової палати, а Побочіх – замість Людмили Денісової, яку призначено омбудсменом.

Як інформує прес-служба ЦВК, наразі зареєстровано лише народного депутата Побочіх, а реєстрація Зварича відбудеться після "подання ним необхідних документів".





Михайло Побочіх зареєстрований депутатом Верховної Ради VIII скликання

Хто такий Михайло Побочіх? Побочіх Михайло Олександрович, 1986 року народження, має вищу освіту. Є заступником начальника управління експлуатації інформаційних систем АТ "Ощадбанк", проживає у Боярці Київської області. До списку партії "Народний Фронт" під час виборів до Верховної Ради був включений під 81-м номером.

Хто такий Роман Зварич? Зварич Роман Михайлович, 1953 року народження, уродженець США, уже був народним депутатом Верховної Ради України 4 скликань. У 2005-му і 2006-му роках був міністром юстиції в урядах Юлії Тимошенко та Віктора Януковича і "прославився" тим, що збрехав про свою освіту. У списку "Блоку Петра Порошенка" Роман Зварич йшов під № 82.