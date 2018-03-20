18:05
20 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-8°C
-5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путінські вибори. Вуса Грудиніна
Вєсті Кремля
22:16, 19 березня
Вєсті.UA. Сумка Савченко. Пінгвіни проти українців
Вєсті.UA
19:30, 19 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

У Раді два нові нардепи – один з них екс-міністр Зварич

459 Читать новость на русском
Екс-міністр юстиції Зварич стане нардепом вже вп'яте
Екс-міністр юстиції Зварич стане нардепом вже вп'яте / Фото із відкритих джерел

ЦВК зареєструвала двох нових народних депутатів: Романа Зварича від "Блоку Петра Порошенка" та Михайла Побочіх від "Народного фронту".

Це відбулось під час засідання ЦВК 20 березня.

Читайте також: Депутати законом заборонили приносити зброю до Верховної Ради

Новими нардепами стали Роман Зварич від "Блоку Петра Порошенка" та Михайла Побочіх від "Народного фронту".

Зварич зайшов у Раду замість Валерія Пацкана, якого обрали головою Рахункової палати, а Побочіх – замість Людмили Денісової, яку призначено омбудсменом.

Як інформує прес-служба ЦВК, наразі зареєстровано лише народного депутата Побочіх, а реєстрація Зварича відбудеться після "подання ним необхідних документів".

Михайло Побочіх Охендовський ЦВК

Михайло Побочіх зареєстрований депутатом Верховної Ради VIII скликання

Хто такий Михайло Побочіх? Побочіх Михайло Олександрович, 1986 року народження, має вищу освіту. Є заступником начальника управління експлуатації інформаційних систем АТ "Ощадбанк", проживає у Боярці Київської області. До списку партії "Народний Фронт" під час виборів до Верховної Ради був включений під 81-м номером.

Хто такий Роман Зварич? Зварич Роман Михайлович, 1953 року народження, уродженець США, уже був народним депутатом Верховної Ради України 4 скликань. У 2005-му і 2006-му роках був міністром юстиції в урядах Юлії Тимошенко та Віктора Януковича і "прославився" тим, що збрехав про свою освіту. У списку "Блоку Петра Порошенка" Роман Зварич йшов під № 82.

Теги: Новини України Новини політики Блок Петра Порошенка Народний фронт ЦВК Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Цель обысков на
сьогодні, 17:01 Цель обысков на "Новой почте" – посадить преступников или трясти бизнес?
Юрій Бутусов 360
Могла ли военная операция Украины защитить Крым от российской оккупации
сьогодні, 16:00 Могла ли военная операция Украины защитить Крым от российской оккупации
Павло Казарін 823
Що означає перемога Путіна на виборах для України: пояснення журналіста
сьогодні, 17:14 Що означає перемога Путіна на виборах для України: пояснення журналіста
649
Xiaomi представила універсальну електроплитку
сьогодні, 17:31 Xiaomi представила універсальну електроплитку
257
На окупованих територіях Донеччини разом із Huawei працюють над впровадженням 4G
сьогодні, 15:00 На окупованих територіях Донеччини разом із Huawei працюють над впровадженням 4G
Олексій Чибісов 994
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук