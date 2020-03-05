В Раде объяснили, почему правительство отозвало проект Трудового кодекса

Кабмин отозвал все законопроекты предыдущего правительства, которые не были приняты в первом чтении, потому что это требование закона. Среди них – проект Трудового кодекса.

Председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова отметила, что изменениям в трудовом законодательстве быть.

Подробнее здесь: С рассмотрения Рады сняли часть законов правительства Гончарука, среди них – Трудовой кодекс

Третьякова объяснила, что сообщение о том, что власть "отказывается от своих намерений менять трудовое законодательство", не соответствует действительности и призвала СМИ корректно подавать информацию.

Заметим, что утром 5 марта на сайте Верховной Рады появилась информация о том, законопроект о труде отозвали.

Что известно о проекте Трудового кодекса?

Украинцам планируют разрешить работать из дома, формировать гибкий график работы, увольняться по собственному желанию, не отрабатывая двух недель. Документ предлагает упростить работодателям процесс увольнения работников. Также хотят внедрить обязательный для всех работников испытательный срок.



Подробнее о возможных изменениях в Трудовом кодексе – читайте здесь.

Верховная Рада 4 марта отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Вместо этого депутаты назначили премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовали за состав нового правительства.

Состав нового правительства Дениса Шмыгаля / Инфографика 24 канала