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      С рассмотрения Рады сняли часть законов правительства Гончарука, среди них – Трудовой кодекс

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      В Раде сообщили о снятии с рассмотрения всех законопроектов Кабмина Гончарука, которые не успели рассмотреть в сессионном зале парламента. Среди них – проект Трудового кодекса.

      О том, что часть законопроектов сняли с рассмотрения, свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

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      Согласно данным, с рассмотрения сняли все законопроекты правительства Гончарука, которые до сих пор не внесли в сессионный зал парламента.

      В частности, среди них и скандальный проект нового Трудового кодекса. Документ 4 марта отозвали и сняли с рассмотрения. Такой же статус и у других документов, которые Рада не рассмотрела.

      К слову, в течение 3 – 4 марта Кабмин Гончарука внес в парламент 15 проектов законов и постановлений.


      Трудовой кодекс сняли с рассмотрения Рады / Скриншот с сайта Верховной Рады

      Что известно о проекте Трудового кодекса?Согласно документу, украинцам планируют разрешить работать из дома, формировать гибкий график работы, увольняться по собственному желанию, не отрабатывая двух недель. Также хотят внедрить обязательный для всех работников испытательный срок. Подробнее о возможных изменениях в Трудовом кодексе читайте здесь.

      Что известно об отставке правительства Гончарука и новом составе Кабмина

      Список министров Кабинета Министров:

      Кроме того, в действующем правительстве остаются вакантными четыре должности, а еще относительно двух направлений есть идея по расширению.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Верховная Рада Трудовое рабство Рынок труда Законодательство
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