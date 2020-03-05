С рассмотрения Рады сняли часть законов правительства Гончарука, среди них – Трудовой кодекс
В Раде сообщили о снятии с рассмотрения всех законопроектов Кабмина Гончарука, которые не успели рассмотреть в сессионном зале парламента. Среди них – проект Трудового кодекса.
О том, что часть законопроектов сняли с рассмотрения, свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
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Согласно данным, с рассмотрения сняли все законопроекты правительства Гончарука, которые до сих пор не внесли в сессионный зал парламента.
В частности, среди них и скандальный проект нового Трудового кодекса. Документ 4 марта отозвали и сняли с рассмотрения. Такой же статус и у других документов, которые Рада не рассмотрела.
К слову, в течение 3 – 4 марта Кабмин Гончарука внес в парламент 15 проектов законов и постановлений.
Трудовой кодекс сняли с рассмотрения Рады / Скриншот с сайта Верховной Рады
Что известно о проекте Трудового кодекса?Согласно документу, украинцам планируют разрешить работать из дома, формировать гибкий график работы, увольняться по собственному желанию, не отрабатывая двух недель. Также хотят внедрить обязательный для всех работников испытательный срок. Подробнее о возможных изменениях в Трудовом кодексе читайте здесь.
Что известно об отставке правительства Гончарука и новом составе Кабмина
- На внеочередном заседании 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьера Алексея Гончарука. Автоматически за ним в отставку ушли все члены Кабмина.
- После этого Рада проголосовала за назначение нового состава правительства, которое возглавил Денис Шмыгаль.
Список министров Кабинета Министров:
- вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;
- вицепремьер, министр по реинтеграции оккупированных территорий – Алексей Резинков;
- вицепремьер, министр по вопросам цифровой трансформации – Михаил Федоров;
- министр финансов – Игорь Уманский;
- министр развития общин и территорий – Алексей Чернышов;
- министр внутренних дел – Арсен Аваков;
- министр здравоохранения – Илья Емец;
- министр спорта – Вадим Гутцайт;
- министр обороны Украины – Андрей Таран;
- министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба;
- министр социальной политики – Марина Лазебная;
- министр по делам ветеранов – Сергей Бессараб;
- министр инфраструктуры – Владислав Криклий;
- министр юстиции – Денис Малюська;
- министр Кабинета министров – Олег Немчинов.
Кроме того, в действующем правительстве остаются вакантными четыре должности, а еще относительно двух направлений есть идея по расширению.