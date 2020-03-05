З розгляду Ради зняли частину законів уряду Гончарука, серед них – Трудовий кодекс

У Раді повідомили про зняття з розгляду всіх законопроєктів Кабміну Гончарука, які не встигли розглянути у сесійній залі парламенту. Серед них – проєкт Трудового кодексу.

Про те, що частину законопроєктів зняли з розгляду свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

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Відповідно до даних, з розгляду зняли всі законопроєкти уряду Гончарука, які досі не внесли в сесійну залу парламенту.

Зокрема, серед них і скандальний проєкт нового Трудового кодексу. Документ 4 березня відкликали та зняли з розгляду. Такий же статус і в інших документів, які Рада не розглянула.

До слова, протягом 3 – 4 березня Кабмін Гончарука вніс до парламенту 15 проєктів законів і постанов.



Трудовий кодекс зняли з розгляду Ради / Скріншот зі сайту Верховної Ради

Що відомо про проєкт Трудового кодексу? Відповідно до документа, українцям планують дозволити працювати з дому, формувати гнучкий графік роботи, звільнятися за власним бажанням, не відпрацьовуючи двох тижнів. Також хочуть впровадити обов’язковий для усіх працівників випробувальний термін. Детальніше про можливі зміни у Трудовому кодексі читайте тут.

Що відомо про відставку уряду Гончарука та новий склад Кабміну

На позачерговому засіданні 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем’єра Олексія Гончарука. Автоматично за ним у відставку пішли всі члени Кабміну.

відправила у відставку прем’єра Олексія Гончарука. Автоматично за ним у відставку пішли всі члени Кабміну. Після цього Рада проголосувала за призначення нового складу уряду, який очолив Денис Шмигаль.

Список міністрів Кабінету Міністрів:

Крім того, у чинному уряді залишаються вакантними чотири посади, а ще за двома напрямками є ідея щодо розширення.