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      З розгляду Ради зняли частину законів уряду Гончарука, серед них – Трудовий кодекс

      - Читать новость на русском
      З розгляду Ради зняли частину законів Кабміну Гончарука / Getty Images

      У Раді повідомили про зняття з розгляду всіх законопроєктів Кабміну Гончарука, які не встигли розглянути у сесійній залі парламенту. Серед них – проєкт Трудового кодексу.

      Про те, що частину законопроєктів зняли з розгляду свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

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      Відповідно до даних, з розгляду зняли всі законопроєкти уряду Гончарука, які досі не внесли в сесійну залу парламенту.

      Зокрема, серед них і скандальний проєкт нового Трудового кодексу. Документ 4 березня відкликали та зняли з розгляду. Такий же статус і в інших документів, які Рада не розглянула.

      До слова, протягом 3 – 4 березня Кабмін Гончарука вніс до парламенту 15 проєктів законів і постанов.


      Трудовий кодекс зняли з розгляду Ради / Скріншот зі сайту Верховної Ради

      Що відомо про проєкт Трудового кодексу? Відповідно до документа, українцям планують дозволити працювати з дому, формувати гнучкий графік роботи, звільнятися за власним бажанням, не відпрацьовуючи двох тижнів. Також хочуть впровадити обов’язковий для усіх працівників випробувальний термін. Детальніше про можливі зміни у Трудовому кодексі читайте тут.

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      Список міністрів Кабінету Міністрів:

      Крім того, у чинному уряді залишаються вакантними чотири посади, а ще за двома напрямками є ідея щодо розширення.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Верховна Рада Кабінет Міністрів України Трудове рабство Ринок праці Законодавство Новини політики
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