З розгляду Ради зняли частину законів уряду Гончарука, серед них – Трудовий кодекс
У Раді повідомили про зняття з розгляду всіх законопроєктів Кабміну Гончарука, які не встигли розглянути у сесійній залі парламенту. Серед них – проєкт Трудового кодексу.
Про те, що частину законопроєктів зняли з розгляду свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
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Відповідно до даних, з розгляду зняли всі законопроєкти уряду Гончарука, які досі не внесли в сесійну залу парламенту.
Зокрема, серед них і скандальний проєкт нового Трудового кодексу. Документ 4 березня відкликали та зняли з розгляду. Такий же статус і в інших документів, які Рада не розглянула.
До слова, протягом 3 – 4 березня Кабмін Гончарука вніс до парламенту 15 проєктів законів і постанов.
Трудовий кодекс зняли з розгляду Ради / Скріншот зі сайту Верховної Ради
Що відомо про проєкт Трудового кодексу? Відповідно до документа, українцям планують дозволити працювати з дому, формувати гнучкий графік роботи, звільнятися за власним бажанням, не відпрацьовуючи двох тижнів. Також хочуть впровадити обов’язковий для усіх працівників випробувальний термін. Детальніше про можливі зміни у Трудовому кодексі читайте тут.
Що відомо про відставку уряду Гончарука та новий склад Кабміну
- На позачерговому засіданні 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем’єра Олексія Гончарука. Автоматично за ним у відставку пішли всі члени Кабміну.
- Після цього Рада проголосувала за призначення нового складу уряду, який очолив Денис Шмигаль.
Список міністрів Кабінету Міністрів:
- віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – Вадим Пристайко;
- віцепрем'єр, міністр з реінтеграції окупованих територій – Олексій Резінков;
- віцепрем'єр, міністр з питань цифрової трансформації – Михайло Федоров;
- міністр фінансів – Ігор Уманський;
- міністр розвитку громад і територій – Олексій Чернишов;
- міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков;
- міністр охорони здоров'я – Ілля Ємець;
- міністр спорту – Вадим Гутцайт;
- міністр оборони України – Андрій Таран;
- міністр закордонних справ – Дмитро Кулеба;
- міністр соціальної політики – Марина Лазебна;
- міністр у справах ветеранів – Сергій Бессараб;
- міністр інфраструктури – Владислав Криклій;
- міністр юстиції – Денис Малюська;
- міністр Кабінету Міністрів – Олег Немчінов.
Крім того, у чинному уряді залишаються вакантними чотири посади, а ще за двома напрямками є ідея щодо розширення.