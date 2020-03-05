У Раді пояснили, чому уряд відкликав проєкт Трудового кодексу

Кабмін відкликав усі законопроєкти попереднього уряду, які не були прийняті у першому читанні, бо це вимога закону. Серед них – проєкт Трудового кодексу.

Голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова наголосила, що змінам до трудового законодавства бути.

Детальніше тут З розгляду Ради зняли частину законів уряду Гончарука, серед них – Трудовий кодекс

Третьякова пояснила, що повідомлення про те, що влада "відмовляється від своїх намірів змінювати трудове законодавство" не відповідає дійсності та закликала ЗМІ коректно подавати інформацію.

Зауважимо, що вранці 5 березня на сайті Верховної Ради з'явилася інформація про те, законопроєкт про працю відкликали.

Що відомо про проєкт Трудового кодексу? Українцям планують дозволити працювати з дому, формувати гнучкий графік роботи, звільнятися за власним бажанням, не відпрацьовуючи двох тижнів. Документ пропонує спростити роботодавцям процес звільнення працівників. Також хочуть впровадити обов’язковий для усіх працівників випробувальний термін.



Детальніше про можливі зміни у Трудовому кодексі – читайте тут.

Верховна Рада 4 березня відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. Натомість депутати призначили прем'єр-міністром Дениса Шмигаля та проголосували за склад нового уряду.



Склад нового уряду Дениса Шмигаля / Інфографіка 24 каналу