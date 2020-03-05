19:14
5 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Понти Абромовича. Російській піст у соцмережах
      Вєсті Кремля
      22:46, 4 березня
      Вєсті.UA: Кива приєднався до тюльпаноциду. Гончарук-рекордсмен
      Вєсті.UA
      21:44, 4 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ

      У Раді пояснили, чому уряд відкликав проєкт Трудового кодексу

      - Читать новость на русском
      Чому уряд відкликав проєкт Трудового кодексу / Пресслужба Кабміну

      Кабмін відкликав усі законопроєкти попереднього уряду, які не були прийняті у першому читанні, бо це вимога закону. Серед них – проєкт Трудового кодексу.

      Голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова наголосила, що змінам до трудового законодавства бути.

      Детальніше тут З розгляду Ради зняли частину законів уряду Гончарука, серед них – Трудовий кодекс

      Третьякова пояснила, що повідомлення про те, що влада "відмовляється від своїх намірів змінювати трудове законодавство" не відповідає дійсності та закликала ЗМІ коректно подавати інформацію.

      Зауважимо, що вранці 5 березня на сайті Верховної Ради з'явилася інформація про те, законопроєкт про працю відкликали.

      Що відомо про проєкт Трудового кодексу? Українцям планують дозволити працювати з дому, формувати гнучкий графік роботи, звільнятися за власним бажанням, не відпрацьовуючи двох тижнів. Документ пропонує спростити роботодавцям процес звільнення працівників. Також хочуть впровадити обов’язковий для усіх працівників випробувальний термін.

      Детальніше про можливі зміни у Трудовому кодексі – читайте тут.

      Верховна Рада 4 березня відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. Натомість депутати призначили прем'єр-міністром Дениса Шмигаля та проголосували за склад нового уряду. 

      Новий Кабмін
      Склад нового уряду Дениса Шмигаля / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Кабінет Міністрів України Ринок праці Новий уряд Шмигаля Законодавство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Про права українці в Криму, Луганську та Донецьку: чого так і не зробив Київ?
      Павло Казарін
      сьогодні , 18:16 Як світ реагує на призначення нового уряду в Україні
      Анастасія Зазуляк
      сьогодні , 12:00 У Батумі на вихідні: відчуй гостинність Грузії і стань власником апартаментів у моря
      3 березня , 14:18 Нестримний одесит: черговий далекий прохід покериста Івана Шептицького
      сьогодні , 15:30 Сіменс: Цифрова трансформація промисловості, інфраструктури та енергетики
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук