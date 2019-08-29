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      В Раде подтвердили желание ликвидировать Министерство аграрной политики

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      Ивченко заявил о желании "Слуги народа" ликвидировать МинАПП
      Ивченко заявил о желании "Слуги народа" ликвидировать МинАПП / intvua.com

      Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко заявил о принятом во фракции "Слуга народа" решение ликвидировать Министерство аграрной политики. По его мнению, такой шаг будет огромной ошибкой.

      Сегодня министерство дает 17% ВВП Украины, подчеркнул Вадим Ивченко во время своего выступления с трибуны Верховной Рады.

      К слову: В "Слуге народа" собираются ликвидировать ряд министерств

      Мы знаем, что принято решение ликвидировать Министерство аграрной политики и промышленности. Министерства, которое дает 40% валютной выручки. Наша гривна сегодня держится непосредственно благодаря этой валютной выручке,
      – убеждает парламентарий.

      Он отметил, что министру приходилось проводить множество встреч, чтобы хоть немного расширить квоту на экспорт украинской продукции агропромышленного комплекса.

      "Поверьте, это сложный процесс. Не нам потом докладывать, что приезжать на эти встречи будет заместитель министра или директор департамента. Поверьте, эти рынки есть кому закрыть. Эти рынки нужно завоевывать. Если мы отменим Министерство аграрной политики, это будет стратегической ошибкой для нашего экспорта", – заявил Ивченко.

      Что известно о желании "Слуги народа" ликвидировать МинАПП?Ранее представитель "Слуги народа" Марьян Заблоцкий предположил, что после формирования нового правительства будет ликвидировано Министерство аграрной политики.

      Он подчеркнул, что это министерство было последним отраслево ориентированным. Поэтому оно и будет ликвидировано.

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      Теги: Слуга народа Верховная Рада Новости Украины Новости политики Министерство агрополитики Открытие Верховной Рады ВО Батькивщина
      Источник: 24 канал
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