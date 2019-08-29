У Раді підтвердили бажання ліквідувати Міністерство аграрної політики

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко заявив про ухвалене у фракції "Слуга народу" рішення ліквідувати Міністерство аграрної політики. На його думку, такий крок буде величезною помилкою.

Сьогодні міністерство дає 17% ВВП України, наголосив Вадим Івченко під час свого виступу з трибуни Верховної Ради.

До слова: У "Слузі народу" збираються ліквідувати низку міністерств

Ми знаємо, що ухвалене рішення ліквідувати Міністерство аграрної політики і промисловості. Міністерства, яке дає 40% валютної виручки. Наша гривня сьогодні тримається безпосередньо завдяки цій валютній виручці,

– переконує парламентар.

Він наголосив, що міністру доводилося проводити безліч зустрічей, аби хоч трохи розширити квоту на експорт української продукції агропромислового комплексу.

"Повірте, це складний процес. Не нам потім доповідати, що приїжджати на ці зустрічі буде заступник міністра або директор департаменту. Повірте, ці ринки є кому замкнути. Ці ринки потрібно завойовувати. Якщо ми скасуємо Міністерство аграрної політики, це буде стратегічною помилкою для нашого експорту", – заявив Івченко.

Що відомо про бажання "Слуги народу" ліквідувати МінАПК?Раніше представник "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький припустив, що після формування нового уряду буде ліквідоване Міністерство аграрної політики.



Він підкреслив, що це міністерство було останнім галузево орієнтованим. Відтак і воно буде ліквідоване.