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      У "Слузі народу" збираються ліквідувати низку міністерств

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      Представники "Слуги народу" анонсували ліквідацію низки міністерств
      Представники "Слуги народу" анонсували ліквідацію низки міністерств / 24 канал

      Міністерство екології та природних ресурсів планують приєднати до іншого відомства. Ліквідацію анонсують також Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та Міністерству аграрної політики.

      Водночас в новому уряді буде віце-прем’єр, який відповідатиме за питання Донбасу й Криму, про це сказав народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко, пише "Радіо Свобода".

      Зверніть увагу : Ліквідувати чи об'єднати: яка доля чекає на міністерства

      "Міністерство екології буде тепер називатися Міністерством енергетики і екології. Функції МінТОТ будуть передані профільним міністерствам: у кожного міністра буде заступник з питань тимчасово окупованих територій", – пояснив він.

      Водночас інший представник "Слуги народу" Мар’ян Заблоцький припустив, що не буде Міністерства аграрної політики.

      "У нас було останнє галузево орієнтоване міністерство, я думаю, що його вже не буде. Я думаю, що МінАПК вже не буде", – сказав нардеп.

      Інформація про наміри "Слуги народу" ліквідувати чи об'єднати деякі міністерства не є новою. Зокрема, резонанс викликала можливість ліквідації Міністерства у справах ветеранів, однак згодом Володимир Зеленський наголосив – цього не буде. 

      Окрім того, зміни, ймовірно, чекають і на Міністерство інформаційної політики. Окрім того, Національну раду з питань телебачення і радіомовлення хочуть об’єднати із Державним комітетом телебачення і радіомовлення.


      Як розмістять фракції у Верховній Раді / Інфографіка 24 канал

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      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Слуга народу Міністерство екології Міністерство аграрної політики
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