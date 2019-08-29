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      В "Слуге народа" собираются ликвидировать ряд министерств

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      Представители "Слуги народа" анонсировали ликвидацию ряда министерств
      Представители "Слуги народа" анонсировали ликвидацию ряда министерств / 24 канал

      Министерство экологии и природных ресурсов планируют присоединить к другому ведомству. Ликвидацию анонсируют также Министерству по вопросам временно оккупированных территорий и Министерству аграрной политики.

      Вместе с тем в новом правительстве будет вице-премьер, который будет отвечать за вопросы Донбасса и Крыма, об этом сказал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко, пишет "Радио Свобода".

      Обратите внимание: Ликвидировать или объединить: какая судьба ожидает министерства

      "Министерство экологии будет теперь называться Министерством энергетики и экологии. Функции МинВОТ будут переданы профильным министерствам: у каждого министра будет заместитель по вопросам временно оккупированных территорий", – пояснил он.

      Вместе с тем другой представитель "Слуги народа" Марьян Заблоцкий предположил, что не будет Министерства аграрной политики.

      "У нас было последнее отраслево ориентированное министерство, я думаю, что его уже не будет. Я думаю, что МинАПК уже не будет", – сказал нардеп.

      Информация о намерениях "Слуги народа" ликвидировать или объединить некоторые министерства не является новой. В частности, резонанс вызвала возможность ликвидации Министерства по делам ветеранов, однако впоследствии Владимир Зеленский отметил – этого не будет.

      Кроме того, изменения, вероятно, ждут и Министерство информационной политики. Кроме того, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания хотят объединить с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.


      Как разместят фракции в Верховной Раде / Инфографика 24 канал

       

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Министерство агрополитики Министерство экологии Слуга народа
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