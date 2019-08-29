В "Слуге народа" собираются ликвидировать ряд министерств
Министерство экологии и природных ресурсов планируют присоединить к другому ведомству. Ликвидацию анонсируют также Министерству по вопросам временно оккупированных территорий и Министерству аграрной политики.
Вместе с тем в новом правительстве будет вице-премьер, который будет отвечать за вопросы Донбасса и Крыма, об этом сказал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко, пишет "Радио Свобода".
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"Министерство экологии будет теперь называться Министерством энергетики и экологии. Функции МинВОТ будут переданы профильным министерствам: у каждого министра будет заместитель по вопросам временно оккупированных территорий", – пояснил он.
Вместе с тем другой представитель "Слуги народа" Марьян Заблоцкий предположил, что не будет Министерства аграрной политики.
"У нас было последнее отраслево ориентированное министерство, я думаю, что его уже не будет. Я думаю, что МинАПК уже не будет", – сказал нардеп.
Информация о намерениях "Слуги народа" ликвидировать или объединить некоторые министерства не является новой. В частности, резонанс вызвала возможность ликвидации Министерства по делам ветеранов, однако впоследствии Владимир Зеленский отметил – этого не будет.
Кроме того, изменения, вероятно, ждут и Министерство информационной политики. Кроме того, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания хотят объединить с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.
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