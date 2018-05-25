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В Раде собрали подписи с требованием отменить назначение Денисовой на посту омбудсмена

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Людмила Денисова назначена на должность омбудсмена 15 марта
Людмила Денисова назначена на должность омбудсмена 15 марта / Facebook Людмили Денисовой

Почти полсотни народных депутатов обратились в Конституционный суд Украины с требованием признать неконституционным постановление Верховной Рады о назначении Людмилы Денисовой на должность омбудсмена.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Мустафа Найем, опубликовав документы с подписями 45 народных депутатов.

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Депутат отмечает, что Денисова была избрана на должность омбудсмена "в обмен на назначение Администрацией Президента своего главы Счетной палаты".

Найем подчеркивает, что, кроме этого "договорняка" было допущено много процедурных нарушений, в частности:

процедура тайного голосования – парламент вопреки нормам профильного закона назначил Омбудсмена открытым голосованием;

изменения в закон о Конституционном суде, ссылаясь на который была применена процедура открытого голосования, были внесены с множеством нарушений регламента;

спикер парламента не имел права подписывать законопроект в таком виде, поскольку были обращения депутатов о нарушении;

закон был подписан председателем ВР на следующий день при нарушении норм регламента;

сроки проведения процедуры избрания - срок назначения выдвинутых кандидатур истек;

логика и последовательность этапов назначения, необходимых для проведения всех проверок.

Несмотря на все эти нарушения, депутаты требуют от Конституционного суда признать неконституционным само постановление о назначении Денисовой на должность омбудсмена.

"Хочу подчеркнуть, что это не война с фамилиями или персонами. Это вопрос процедуры. Речь идет о назначении человека, который сам должен следить за соблюдением прав человека, в первую очередь, правоохранительными органами – полицией, СБУ, пенитенциарной системой и т.п. Эта институция не может быть уязвимой или политически ангажированной", – подытожил Мустафа Найем.

Напомним, 15 марта Верховная Рада проголосовала за назначение уполномоченным по правам человека тогдашнего нардепа от "Народного фронта" Людмилу Денисову.

Теги: Новости политики Новости Украины Выборы омбудсмена Конституционный суд Мустафа Найем Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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