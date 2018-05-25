У Раді зібрали підписи з вимогою скасувати призначення Денісової на посаді омбудсмена

Майже півсотні народних депутатів звернулися до Конституційного суду України з вимогою визнати неконституційною постанову Верховної Ради про призначення Людмили Денісової на посаду омбудсмена.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Мустафа Найєм, опублікувавши документи із підписами 45 народних депутатів.

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Депутат зазначає, що Денісова була обрана на посаду омбудсмена "в обмін на призначення Адміністрацією Арезидента свого глави Рахункової палати".

Найєм наголошує, що, окрім цього "договорняка", було допущено також чимало процедурних порушень, зокрема:

процедура таємного голосування – парламент всупереч нормам профільного закону призначив Омбудсмена відкритим голосуванням;

зміни в закон про Конституційний суд, посилаючись на який було застосовано процедуру відкритого голосування, були внесені з безліччю порушень регламенту;

спікер парламенту не мав права підписувати законопроект в такому вигляді, оскільки були звернення депутатів про порушення;

закон був підписаний головою ВР на наступний день через порушення норм регламенту;

терміни проведення процедури обрання - термін призначення висунутих кандидатур закінчився;

логіка і послідовність етапів призначення, необхідних для проведення всіх перевірок.

Зважаючи на усі ці порушення, депутати вимагають від Конституційного суду визнати неконституційною саму постанову про призначення Денісової на посаду омбудсмена.

"Хочу наголосити, що це не війна з прізвищами або персонами. Це питання процедури. Йдеться про призначення людини, яка сама повинна стежити за дотриманням прав людини, в першу чергу, правоохоронними органами – поліцією, СБУ, пенітенціарною системою і т.п. Ця інституція не може бути вразливою або політично ангажованою", – підсумував Мустафа Найєм.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада проголосувала за призначення уповноваженим з прав людини тодішнього нардепа від "Народного фронту" Людмилу Денісову.