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      В Раде украли картину украинской художницы: детали

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      Художница Ольга Бартиш и ее украденная картина / Коллаж 24 канала

      Украинская художница Ольга Бартиш лишилась своей картины стоимостью в 2 тысячи долларов после того, как провела выставку собственных работ в парламенте. Ее полотно продала владелица сувернирного магазина, расположенного на ведомственной территории Верховной Рады, только вот деньги художнице никто возвращать не собирался.

      О неприятной истории сама Бартиш написала на своей фейсбук-странице. Женщина рассказывает: выставка ее работ в Раде проходила в июне. Экспозиция длилась две недели.

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      "В июне я имела выставку в Верховной Раде, чему очень была рада. Как-то так вписались те картины в стены под куполом, что их решили там еще оставить. А потом мне "повезло" познакомиться с владелицей местного сувенирного магазина, в здании по улице Садовой, 3а. Это комитеты, которые относятся к Верховной Раде. Зовут ее Анна Сак. Анна предложила мне оставить картины на реализацию", – рассказывает художница.

      Бартиш говорит: на предложение решила согласиться – оставила восемь своих работ.

      Где-то через две недели мне написали в фейсбуке, что хотят купить "Васильки". Деньги за картину я так и не получила. Поэтому имею полное право сказать, что ее у меня украли. Мою самую дорогую работу,
      – добавляет женщина.

      По словам художницы, покупатели заплатили требуемую сумму Сак, впрочем, та деньги ей так и не передала.

      Сак сначала долго откладывала возвращение средств, затем предлагала художнице организовать выставку в Москве. А со временем и вовсе порвала все контакты с ней.


      Анна Сак, которая реализует картины, которые были на экспозициях в Раде

      Позже Бартиш сообщила, что, кроме нее, есть еще одна мастерица, которую Сак тоже "кинула" на немалую сумму.

      "Давайте попробуем вместе решить этот узел! Так как же точно я не одна там такая, куча же мастеров в нее выставляется. Думаю, это уже годами наработанная схема. Дмитрий Разумков, как вам, как Председателю Верховной Рады Украины знать об этом? Такие делки, прикрытые "связями", могут и дальше себе крутить, как им заблагорассудится, думая, что творческие люди не смогут ничего доказать?" – обратилась к спикеру Бартиш.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Верховная Рада Исскусство
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