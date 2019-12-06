У Раді вкрали картину української художниці: деталі

Українська художниця Ольга Бартиш втратила свою картину вартістю у 2 тисячі доларів після того, як провела виставку власних робіт у парламенті. Її полотно продала власниця сувернірного магазину, розташованого на відомчій території Верховної Ради, тільки ось гроші митчині ніхто повертати не збирався.

Про неприємну історію сама Бартиш написала на своїй фейсбук-сторінці. Жінка розповідає: виставка її робіт у Раді проходила у червні. Експозиція тривала два тижні.

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"У червні я мала виставку у Верховній Раді, чому дуже була рада. Якось так вписалися ті картини у стіни під куполом, що їх вирішили там ще залишити. А потім мені "пощастило" познайомитися з власницею місцевого сувенірного магазину, що в будівлі по вулиці Садовій, 3а. Це комітети, які відносяться до Верховної Ради. Звуть її Анна Сак. Анна запропонувала мені залишити картини на реалізацію", – розповідає художниця.

Бартиш каже: на пропозицію вирішила погодитись – залишила вісім своїх робіт.

Десь через два тижні мені написали у фейсбуці, що хочуть купити "Волошки". Гроші за картину я так і не отримала. Тому маю повне право сказати, що її у мене вкрали. Мою найдорожчу роботу,

– додає жінка.

За словами митчині, покупці сплатили необхідну суму Сак, втім, та гроші їй так і не передала.

Сак спершу довго відкладала повернення коштів, потім пропонувала художниці організувати виставку в Москві. А з часом і зовсім порвала всі контакти з нею.



Анна Сак, яка реалізовує картини, що були на експозиціях у Раді

Згодом Бартиш повідомила, що, крім неї, є ще одна майстриня, яку Сак теж "кинула" на немалу суму.

"Давайте спробуємо разом розв'язати цей вузол! Бо то ж точно я не одна там така, купа ж майстрів у неї виставляється. Думаю, це вже роками напрацьована схема. Дмитро Разумков, як вам, як Голові Верховної Ради України знати про це? Такі дєлкі прикриті "связямі" можуть й далі собі крутити, як їм заманеться, думаючи, що творчі люди не зможуть нічого довести?" – звернулася до спікера Бартиш.