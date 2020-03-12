Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 12 марта подписал распоряжение о карантинных мероприятиях в Верховной Раде. Это должно остановить распространение китайского коронавируса в Украине.

До 3 апреля ограничат допуск в помещения Верховной Рады всем, кто там не работает и не является нардепом или их помощником-консультантом. Соответствующее решение появилось на сайте Рады.

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Однако журналистов все же будут допускать в Верховную Раду, правда, только после отдельной аккредитации и исключительно в помещение пресс-центра.

Председатель Верховной Рады также отменил не только зарубежные командировки народных депутатов, но и в пределах Украины. А коммуникацию с международными коллегами можно осуществлять только с помощью электронных средств коммуникации.

Также Разумков рекомендовал нардепам ограничить количество публичных встреч с большим количеством граждан, а в случае необходимости проводить такие встречи при условии выполнения противоэпидемических мероприятий.



В Раде ввели карантинные мероприятия / Скриншот документа



В Раде ввели карантинные мероприятия / Скриншот документа

Что известно о коронавирусе в Украине

В Украине подтвердили еще 2 новых случая коронавирусной инфекции – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области. Его жена находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Ранее коронавирус обнаружили у еще одного мужчины из Черновцов. Еще 5 человек сейчас находятся в больнице с подозрением на коронавирус.

Украина закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев поступили более тысячи тест-систем для выявления коронавируса. К концу недели должны довезти еще 5 тысяч.

12 марта в Украине начались ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса по всей стране



Где можно пройти тест на коронавирус в Украине / Инфографика 24 канала