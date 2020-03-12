Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 12 березня підписав розпорядження щодо карантинних заходів у Верховній Раді. Це має зупинити поширення китайського коронавірусу в Україні.

До 3 квітня обмежать допуск до приміщень Верховної Ради усіх, хто там не працює і не є нардепом чи їх помічником-консультантом. Відповідне рішення з'явилося на сайті Ради.

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Однак журналістів таки допускатимуть до Верховної Ради, щоправда, лише після окремої акредитації та виключно у приміщення пресцентру.

Голова Верховної Ради також скасував не лише закордонні відрядження народних депутатів, але й у межах України. А комунікацію з міжнародними колегами можна здійснювати лише за допомогою електронних засобів комунікації.

Також Разумков рекомендував нардепам обмежити кількість публічних зустрічей з великою кількістю громадян, а у разі необхідності проводити такі зустрічі за умови виконання протиепідемічних заходів.



У Раді запровадили карантинні заходи / Скріншот документа



У Раді запровадили карантинні заходи / Скріншот документа

Що відомо про коронавірус в Україні

В Україні підтвердили ще 2 нових випадки коронавірусної інфекції – у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області. Його дружина перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Раніше коронавірус виявили ще у ще одного чоловіка з Чернівців. Ще 5 людей зараз перебувають у лікарні з підозрою на коронавірус.

Україна закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем для виявлення коронавірусу. До кінця тижня повинні довезти ще 5 тисяч.

12 березня в Україні розпочались обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу по всій країні



Де можна пройти тест на коронавірус в Україні / Інфографіка 24 каналу