В Раду не поступало никаких предложений изменить закон об украинском языке, – Разумков

По состоянию на 17 января 2020 в Верховную Раду Украины не поступало ни одного предложения о каких-либо изменениях в закон об украинском языке как государственном, а также и об отмене этого закона.

Об этом 17 января говорил председатель ВРУ Дмитрий Разумков в эфире канала "Украина 24".

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На сегодня предложения по изменениям в законодательство пока в Верховную Раду не поступали,

– дословно сказал Разумков.

У спикера спросили и о том, осуществляется ли сейчас анализ действующего закона о языке с целью его корректировки.

"Многие законодательные инициативы исходят из Офиса Президента, там (делают – 24 канал) достаточно глубокий анализ тех или иных законодательных инициатив – принятых и не принятых, а иногда и заветированных", – ответил Разумков.

Я думаю, что и по этому вопросу (закона о языке – 24 канал) также мы будем видеть фидбэк (отзыв – 24 канал),

– подытожил спикер.

Напомним, 25 апреля Рада приняла закон " Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного ". Документ вступил в силу с 16 июля 2019 года.



О чем говорится в законе о языке / Инфографика 24 канала