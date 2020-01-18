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      В Раду не поступало никаких предложений изменить закон об украинском языке, – Разумков

      12 Читати новину українською
      В Раде не было предложений изменить закон о языке / platforma-msb.org

      По состоянию на 17 января 2020 в Верховную Раду Украины не поступало ни одного предложения о каких-либо изменениях в закон об украинском языке как государственном, а также и об отмене этого закона.

      Об этом 17 января говорил председатель ВРУ Дмитрий Разумков в эфире канала "Украина 24".

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      На сегодня предложения по изменениям в законодательство пока в Верховную Раду не поступали,
      – дословно сказал Разумков.

      У спикера спросили и о том, осуществляется ли сейчас анализ действующего закона о языке с целью его корректировки. 

      "Многие законодательные инициативы исходят из Офиса Президента, там (делают – 24 канал) достаточно глубокий анализ тех или иных законодательных инициатив – принятых и не принятых, а иногда и заветированных", – ответил Разумков. 

      Я думаю, что и по этому вопросу (закона о языке – 24 канал) также мы будем видеть фидбэк (отзыв – 24 канал), 
      – подытожил спикер. 

      Напомним, 25 апреля Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ вступил в силу с 16 июля 2019 года. 

      Язык
      О чем говорится в законе о языке / Инфографика 24 канала

      Читайте также: П**дуй к себе домой и там разговаривай на украинском языке, – в Одессе разгорелся скандал: видео

      Вести Кремля: Жена Мишустина – миллионер. Российское ТВ под угрозой
      17 января
      213
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Дмитрий Разумков Украинский язык Законодательство Верховная Рада Новости Украины
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