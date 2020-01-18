В Раду не поступало никаких предложений изменить закон об украинском языке, – Разумков
По состоянию на 17 января 2020 в Верховную Раду Украины не поступало ни одного предложения о каких-либо изменениях в закон об украинском языке как государственном, а также и об отмене этого закона.
Об этом 17 января говорил председатель ВРУ Дмитрий Разумков в эфире канала "Украина 24".
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На сегодня предложения по изменениям в законодательство пока в Верховную Раду не поступали,
– дословно сказал Разумков.
У спикера спросили и о том, осуществляется ли сейчас анализ действующего закона о языке с целью его корректировки.
"Многие законодательные инициативы исходят из Офиса Президента, там (делают – 24 канал) достаточно глубокий анализ тех или иных законодательных инициатив – принятых и не принятых, а иногда и заветированных", – ответил Разумков.
Я думаю, что и по этому вопросу (закона о языке – 24 канал) также мы будем видеть фидбэк (отзыв – 24 канал),
– подытожил спикер.
Напомним, 25 апреля Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ вступил в силу с 16 июля 2019 года.
О чем говорится в законе о языке / Инфографика 24 канала
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