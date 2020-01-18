06:40
18 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дружина Мішустіна – мільйонер. Російське ТБ під загрозою
      Вєсті Кремля
      21:39, 17 січня
      Вєсті.UA: Аваков топить Гончарука. "Полуничка" для Киви
      Вєсті.UA
      19:42, 17 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      До Ради не надходило жодних пропозицій змінити закон про українську мову, – Разумков

      507 Читать новость на русском
      У Раді не було пропозицій змінити закон про мову / platforma-msb.org

      Станом на 17 січня 2020 року до Верховної Ради України не надходило жодної пропозиції про будь-які зміни до закону про українську мову як державну, а чи про скасування цього закону.

      Про це 17 січня говорив голова ВРУ Дмитро Разумков в ефірі каналу "Україна 24".

      Тим часом у Росії переживають, що в Україні не залишиться російськомовних дітей

      Станом на сьогодні пропозиції по змінах до законодавства поки що до Верховної Ради не надходили,
      – дослівно сказав Разумков.

      У спікера запитали й про те, чи здійснюється наразі аналіз чинного закону про мову з метою його коригування. 

      "Багато законодавчих ініціатив іде з Офісу Президента, там (роблять – 24 канал) достатньо глибокий аналіз тих чи інших законодавчих ініціатив – прийнятих і не прийнятих, а іноді й заветованих", – відповів Разумков. 

      Я думаю, що і з приводу цього питання (закону про мову – 24 канал) також ми будемо бачити фідбек (відгук – 24 канал), 
      – підсумував спікер. 

      Нагадаємо, 25 квітня Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Документ набув чинності з 16 липня 2019 року. 

      Мова
      Про що мовиться в законі про мову / Інфографіка 24 каналу

      Читайте також: П**дуй до себе додому і там розмовляй українською мовою, – в Одесі розгорівся скандал: відео

      Де в Україні найдешевші новобудови: інфографіка
      сьогодні
      2017
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Верховна Рада Законодавство Українська мова Дмитро Разумков
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 06:19 Де в Україні найдешевші новобудови: інфографіка
      Анна Запотоцька 2075
      сьогодні , 00:30 Сможет ли шаман одолеть суеверного узурпатора Путина
      Іван Яковина 633
      17 січня , 14:00 Перша допомога при укусах комах
      352
      17 січня , 16:11 Папір та чорнила для принтерів – найважливіші параметри для вибору
      6477
      17 січня , 22:20 Головні новини 17 січня: відхилена відставка Гончарука та покарання за фейки
      Ірина Вихрущ 1483
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук