До Ради не надходило жодних пропозицій змінити закон про українську мову, – Разумков

Станом на 17 січня 2020 року до Верховної Ради України не надходило жодної пропозиції про будь-які зміни до закону про українську мову як державну, а чи про скасування цього закону.

Про це 17 січня говорив голова ВРУ Дмитро Разумков в ефірі каналу "Україна 24".

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Станом на сьогодні пропозиції по змінах до законодавства поки що до Верховної Ради не надходили,

– дослівно сказав Разумков.

У спікера запитали й про те, чи здійснюється наразі аналіз чинного закону про мову з метою його коригування.

"Багато законодавчих ініціатив іде з Офісу Президента, там (роблять – 24 канал) достатньо глибокий аналіз тих чи інших законодавчих ініціатив – прийнятих і не прийнятих, а іноді й заветованих", – відповів Разумков.

Я думаю, що і з приводу цього питання (закону про мову – 24 канал) також ми будемо бачити фідбек (відгук – 24 канал),

– підсумував спікер.

Нагадаємо, 25 квітня Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Документ набув чинності з 16 липня 2019 року.



Про що мовиться в законі про мову / Інфографіка 24 каналу

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