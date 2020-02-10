В Раду пройдет еще один мажоритарщик из Харьковщины: кто может попасть в парламент

В воскресенье, 15 марта, на Харьковщине пройдут промежуточные выборы народного депутата Украины по 179-му округу. По состоянию на 10 февраля Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 10 потенциальных кандидатов на попадание в парламент.

Шесть из них были зарегистрированы во время заседания в понедельник, 10 февраля, остальные – раньше, сообщает Центральная избирательная комиссия.

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Кандидаты в народные депутаты по округу №179:

Алексейчук Виктория – " Слуга народа":

43-летняя уроженка города Дружковка Донецкой области, сейчас проживает в Харькове, временно не работает;

43-летняя уроженка города Дружковка Донецкой области, сейчас проживает в Харькове, временно не работает; Диденко Александр – "Оппозиционная платформа – За жизнь":

37-летний уроженец Мыловки Харьковской области, проживает в Лозовой, занимается предпринимательской деятельностью;

37-летний уроженец Мыловки Харьковской области, проживает в Лозовой, занимается предпринимательской деятельностью; Егорова-Луценко Татьяна – самовыдвиженка:

36-летняя уроженка города Лозовая Харьковской области, проживает в Харькове, старшая научная сотрудница НИИ правового обеспечения инновационного развития Академии правовых наук Украины;

36-летняя уроженка города Лозовая Харьковской области, проживает в Харькове, старшая научная сотрудница НИИ правового обеспечения инновационного развития Академии правовых наук Украины; Кирпичев Камиль – "Власна сила":

47-летняя уроженец Макеевки Донецкой области, проживает в Харькове, занимается адвокатской деятельностью;

47-летняя уроженец Макеевки Донецкой области, проживает в Харькове, занимается адвокатской деятельностью; Кошулько Сергей – "Народная программа Вадима Черного":

60-летний уроженец Донецка, проживает в Днепре, пенсионер;

60-летний уроженец Донецка, проживает в Днепре, пенсионер; Оксень Кирилл – самовыдвиженец:

30-летний уроженец Днепропетровска, сейчас проживает в Харькове, директор ООО "Выним", которое занимается торговлей зерном, семенами, кормами и т. п;

30-летний уроженец Днепропетровска, сейчас проживает в Харькове, директор ООО "Выним", которое занимается торговлей зерном, семенами, кормами и т. п; Федоренко Игорь – "Новая жизнь":

45-летний уроженец Киева, где сейчас и проживает, временно не работает;

45-летний уроженец Киева, где сейчас и проживает, временно не работает; Хархалис Галина – "Всеукраинская казацкая партия":

38-летняя уроженка села Стрельбичи Львовской области, проживает во Львове, временно не работает;

38-летняя уроженка села Стрельбичи Львовской области, проживает во Львове, временно не работает; Швайка Игорь – ВО "Свобода":

43-летний уроженец Республики Калмыкия, Россия, ныне проживает в городе Люботине Харьковской области, директор ООО "Медиа-центр "Голос Свобода";

43-летний уроженец Республики Калмыкия, Россия, ныне проживает в городе Люботине Харьковской области, директор ООО "Медиа-центр "Голос Свобода"; Шейбут Денис – "Народная сила":

41-летний уроженец Донецка, проживает в Киеве, преподает Межрегиональной академии управления персоналом.

Почему на Харьковщине пройдут промежуточные выборы Во время внеочередных парламентских выборов в 2019 году победу на этом округе одержал Алексей Кучер. Впрочем, его место в парламенте освободилось после того, как президент назначил его главой Харьковской ОГА.