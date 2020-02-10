В Раду пройдет еще один мажоритарщик из Харьковщины: кто может попасть в парламент
В воскресенье, 15 марта, на Харьковщине пройдут промежуточные выборы народного депутата Украины по 179-му округу. По состоянию на 10 февраля Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 10 потенциальных кандидатов на попадание в парламент.
Шесть из них были зарегистрированы во время заседания в понедельник, 10 февраля, остальные – раньше, сообщает Центральная избирательная комиссия.
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Кандидаты в народные депутаты по округу №179:
- Алексейчук Виктория – " Слуга народа":
43-летняя уроженка города Дружковка Донецкой области, сейчас проживает в Харькове, временно не работает;
- Диденко Александр – "Оппозиционная платформа – За жизнь":
37-летний уроженец Мыловки Харьковской области, проживает в Лозовой, занимается предпринимательской деятельностью;
- Егорова-Луценко Татьяна – самовыдвиженка:
36-летняя уроженка города Лозовая Харьковской области, проживает в Харькове, старшая научная сотрудница НИИ правового обеспечения инновационного развития Академии правовых наук Украины;
- Кирпичев Камиль – "Власна сила":
47-летняя уроженец Макеевки Донецкой области, проживает в Харькове, занимается адвокатской деятельностью;
- Кошулько Сергей – "Народная программа Вадима Черного":
60-летний уроженец Донецка, проживает в Днепре, пенсионер;
- Оксень Кирилл – самовыдвиженец:
30-летний уроженец Днепропетровска, сейчас проживает в Харькове, директор ООО "Выним", которое занимается торговлей зерном, семенами, кормами и т. п;
- Федоренко Игорь – "Новая жизнь":
45-летний уроженец Киева, где сейчас и проживает, временно не работает;
- Хархалис Галина – "Всеукраинская казацкая партия":
38-летняя уроженка села Стрельбичи Львовской области, проживает во Львове, временно не работает;
- Швайка Игорь – ВО "Свобода":
43-летний уроженец Республики Калмыкия, Россия, ныне проживает в городе Люботине Харьковской области, директор ООО "Медиа-центр "Голос Свобода";
- Шейбут Денис – "Народная сила":
41-летний уроженец Донецка, проживает в Киеве, преподает Межрегиональной академии управления персоналом.
Почему на Харьковщине пройдут промежуточные выборы Во время внеочередных парламентских выборов в 2019 году победу на этом округе одержал Алексей Кучер. Впрочем, его место в парламенте освободилось после того, как президент назначил его главой Харьковской ОГА.