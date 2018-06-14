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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В районе Операции Объединенных сил задержаны два боевика, – штаб

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В районе Операции Объединенных сил задержаны два боевика
В районе Операции Объединенных сил задержаны два боевика / Иллюстративное фото

В четверг, 14 июня, в Донецкой области задержаны 2 граждан Украины, подозреваемые в принятии участия в составе незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"Сотрудниками Госпогранслужбы из состава Объединенных сил совместно с сотрудниками Национальной полиции в Донецкой области задержаны 2 граждан Украины, жителей Славянского района Донецкой области, которые подозреваются в принятии участия в составе незаконных вооруженных формирований", – говорится в сообщении.

В ходе оперативно-проверочных мер установлено, что в 2014 году они добровольно вступили в состав незаконных вооруженных формирований.

Добавляется, что с начала 2018 года оперативниками Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы из состава Объединенных сил вместе с взаимодействующими правоохранительными органами установлены, задержаны и привлечены к уголовной ответственности 42 лица, принимавшие участие в незаконных вооруженных формированиях.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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