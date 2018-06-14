В районі Операції Об'єднаних сил затримано двох бойовиків, – штаб

У четвер, 14 червня, в Донецькій області затримано затримано 2-х громадян України, які підозрюються у прийнятті участі в складі незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

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"Співробітниками Держприкордонслужби зі складу Об’єднаних сил спільно зі співробітниками Національної поліції в Донецькій області затримано 2-х громадян України, жителів Слов’янського району Донеччини, які підозрюються у прийнятті участі в складі незаконних збройних формувань", –йдеться у повідомленні.

В ході оперативно-перевірочних заходів встановлено, що у 2014 році вони добровільно вступили до складу незаконних збройних формувань.

Додається, що з початку 2018 року оперативниками Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби зі складу Об’єднаних сил разом із взаємодіючими правоохоронними органами встановлено, затримано та притягнуто до кримінальної відповідальності 42 особи, що брали участь у незаконних збройних формуваннях.