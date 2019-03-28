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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      В регионах нелегальные АЗС контролируют прокуроры, – эксперт

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      Журналисты-расследователи доказали, что рынок сжиженного газа контролировал человек из окружения Януковича. Сейчас нелегальная продажа – это дело небольших местных игроков, которых прикрывают региональные силовики.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу сообщил руководитель Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. В основном органы прокуратуры скрывают нелегальную продажу на украинских АЗС.

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      Руководитель утверждает, что заправка в Кропивницком, где произошел взрыв, также контролируется прокуратурой.

      Из первых публичных заявлений понятно, что сейчас силовики будут пытаться перекинуть ответственность на кого-то или заговорить эту проблему,
      – рассказал Сергей Куюн.

      "Сам газ является легальным, а нелегальной является его продажа. Места продажи не приспособлены для торговли, то есть у них нет средств пожаротушения, не выдержаны расстояния до жилых домов, отсутствуют кассовые аппараты, что означает невыплаченные налоги в местные бюджеты", – добавил Куюн.


      Взрыв в Кропивницком

      Что произошло в Кропивницком?
      27 марта вечером на автостоянке в Кропивницком возле газовой заправки прогремели около 7 взрывов и вспыхнул пожар. Это взорвались емкости с газом на газовозах.

      В результате инцидента пострадали 4 человека. А в домах жителей города взрывной волной выбило окна, несколько микрорайонов остались без света. Огонь удалось потушить, но он уничтожил 18 автомобилей – 4 автоцистерны для сжиженного газа, 6 грузовиков и 8 легковых машин.

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      Теги: Новости Украины Новости Кропивницкого Газ Пожар Чрезвычайное происшествие Взрыв
      Источник: 24 канал
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