В регионах нелегальные АЗС контролируют прокуроры, – эксперт

Журналисты-расследователи доказали, что рынок сжиженного газа контролировал человек из окружения Януковича. Сейчас нелегальная продажа – это дело небольших местных игроков, которых прикрывают региональные силовики.

Об этом в прямом эфире 24 каналу сообщил руководитель Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. В основном органы прокуратуры скрывают нелегальную продажу на украинских АЗС.

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Руководитель утверждает, что заправка в Кропивницком, где произошел взрыв, также контролируется прокуратурой.

Из первых публичных заявлений понятно, что сейчас силовики будут пытаться перекинуть ответственность на кого-то или заговорить эту проблему,

– рассказал Сергей Куюн.

"Сам газ является легальным, а нелегальной является его продажа. Места продажи не приспособлены для торговли, то есть у них нет средств пожаротушения, не выдержаны расстояния до жилых домов, отсутствуют кассовые аппараты, что означает невыплаченные налоги в местные бюджеты", – добавил Куюн.



Взрыв в Кропивницком

Что произошло в Кропивницком?

27 марта вечером на автостоянке в Кропивницком возле газовой заправки прогремели около 7 взрывов и вспыхнул пожар. Это взорвались емкости с газом на газовозах.



В результате инцидента пострадали 4 человека. А в домах жителей города взрывной волной выбило окна, несколько микрорайонов остались без света. Огонь удалось потушить, но он уничтожил 18 автомобилей – 4 автоцистерны для сжиженного газа, 6 грузовиков и 8 легковых машин.