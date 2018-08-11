В результате аварии на Херсонщине погибли два военнослужащих Вооруженных сил Украины

На Херсонщине, 10 августа, в результате наезда легкового автомобиля Жигули погибли два бойца ВСУ. Виновник ДТП задержан полицией.

Об этом сообщили ВМС ВС Украины на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что 33-летний водитель автомобиля "Жигули" нарушил правила дорожного движения и допустил наезд на трех человек, которые осуществляли ремонт транспортного средства находясь на обочине дороги.

В результате аварии двое мужчин 39 и 49 лет погибли на месте, а их 29-летний товарищ получил необходимую медицинскую помощь.

10 августа 2018 года вследствии нарушения правил дорожного движения гражданским лицом, погибли старший матрос Кравцов Константин Александрович и матрос Литвиненко Андрей Николаевич. На месте происшествия работали оперативная группа Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, следственно-оперативная группа Национальной полиции, прокуроры Военной прокуратуры. Командование воинских частей ВМС ВС Украины проводит служебные расследования,

– говорится в сообщении.

Водитель автомобиля марки "Жигули" задержали сотрудники полиции. Объясняя ситуацию водитель отметил, что был ослеплен светом огней встречного автомобиля, поэтому не заметил на дороге людей.

Задержанному грозит заключение сроком на 10 лет.