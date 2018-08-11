Внаслідок аварії на Херсонщині загинули двоє бійців Збройних сил України

На Херсонщині, 10 серпня, внаслідок наїзду легкового автомобіля Жигулі загинули двоє бійців ЗСУ. Винуватця ДТП затримала поліція.

Про це повідомили ВМС ЗС України на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що 33-річний водій легковика Жигулі порушив правила дорожнього руху та допустив наїзд на трьох людей, які в той час здійснювали ремонт транспортного засобу перебуваючи на узбіччі дороги.

Внаслідок аварії двоє чоловіків 39 та 49 років загинули на місці, а їх 29-річний товариш отримав необхідну медичну допомогу.

10 серпня 2018 року через порушення правил дорожнього руху цивільною особою, загинули старший матрос Кравцов Костянтин Олександрович та матрос Литвиненко Андрій Миколайович. На місці події працювали оперативна група Військової служби правопорядку Збройних Сил України, слідчо-оперативна група Національної поліції, прокурори Військової прокуратури. Командування військових частин ВМС ЗС України проводить службові розслідування,

– йдеться у повідомленні.

Водія автомобіля марки Жигулі затримали працівники поліції. Пояснюючи ситуацію водій зазначив, що був осліплений світлом вогнів зустрічного автомобіля, тому не помітив на дорозі людей.

Затриманому загрожує ув'язнення терміном на 10 років.