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Смертельна ДТП на Запоріжжі: водія вантажівки взяли під варту

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ДТП на Запоріжжі
ДТП на Запоріжжі / galka.if.ua

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід водію "КамАЗа", підозрюваного у скоєні смертельної аварії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Чоловіка взяли під варту строком на 2 місяці без можливості внесення застави. У ході судового засідання сторона обинувачення клопотала про тримання під вартою обвинуваченого, оскільки, за матеріалами слідства і за свідченнями очевидців, він «порушив правила дорожнього руху і здійснив небезпечний маневр – "перелаштувався ліворуч і протаранив маршрутку".

Сторона захисту зазначила, що результатів експертизи ще немає, а водій вантажівки "шкодує про скоєне". Також, за словами захисників, мала місце технічна несправність автомобіля.

Нагадаємо, трагічна ДТП сталася 10 серпня близько 14:30 години 10 липня на автошляху "Харків-Сімферополь" біля села Каменське: зіткнулися вантажний автомобіль "КамАЗ" та маршрутне таксі. Загинули 7 людей, ще 11 – травмовані.

Теги: Новини України Новини Запоріжжя Аварії та ДТП Жертви
Джерело: 24 Канал
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