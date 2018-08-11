Смертельное ДТП на Запорожье: водителя грузовика взяли под стражу

Орджоникидзевский районный суд Запорожья избрал меру пресечения водителю "КамАЗа", подозреваемого в совершении смертельной аварии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Мужчину взяли под стражу сроком на 2 месяца без возможности внесения залога. В ходе судебного заседания сторона обвинения ходатайствовала о содержании под стражей обвиняемого, поскольку, по материалам следствия и по свидетельствам очевидцев, он "нарушил правила дорожного движения и совершил опасный маневр – перестроился влево и протаранил маршрутку ".



Сторона защиты отметила, что результатов экспертизы еще нет, а водитель грузовика "сожалеет о содеянном". Также, по словам защитников, имела место техническая неисправность автомобиля.

Напомним, трагическое ДТП произошло 10 августа около 14:30 часов 10 июля на автодороге "Харьков-Симферополь" возле села Каменское: столкнулись грузовой автомобиль "КамАЗ" и маршрутное такси. Погибло 7 человек, еще 11 – травмированы.