Смертельное ДТП на Запорожье: водителя грузовика взяли под стражу
Орджоникидзевский районный суд Запорожья избрал меру пресечения водителю "КамАЗа", подозреваемого в совершении смертельной аварии.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
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Мужчину взяли под стражу сроком на 2 месяца без возможности внесения залога. В ходе судебного заседания сторона обвинения ходатайствовала о содержании под стражей обвиняемого, поскольку, по материалам следствия и по свидетельствам очевидцев, он "нарушил правила дорожного движения и совершил опасный маневр – перестроился влево и протаранил маршрутку ".
Сторона защиты отметила, что результатов экспертизы еще нет, а водитель грузовика "сожалеет о содеянном". Также, по словам защитников, имела место техническая неисправность автомобиля.
Напомним, трагическое ДТП произошло 10 августа около 14:30 часов 10 июля на автодороге "Харьков-Симферополь" возле села Каменское: столкнулись грузовой автомобиль "КамАЗ" и маршрутное такси. Погибло 7 человек, еще 11 – травмированы.
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