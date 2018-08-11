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Смертельна ДТП на Запоріжжі: водію вантажівки оголосили підозру

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Поліція просить свідків ДТП відгукнутися
Поліція просить свідків ДТП відгукнутися / nashemisto

Водію, який був за кермом вантажного автомобіля "КамАЗ", що зіткнувся із мікроавтобусом у Запорізькій області, повідомили про підозру.

Про це з посиланням на речницю ГУ НП у Запорізькій області Катерину Людвік інформує УНН.

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Йому оголошено підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху),
 – сказала речниця поліції.

Також вона зазначила, що 11 серпня водію оберуть запобіжний захід в одному з судів Запоріжжя.

Своєю чергою, правоохоронці просять свідків аварії та людей, у яких є відео з місця ДТП, відгукнутися.

"З метою об’єктивного неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин ДТП, яка сталася 10 серпня близько 14:30 на автошляху "Харків – Сімферополь" біля села Каменське, поліцейські звертаються до громадян із проханням, якщо ви маєте будь-які відеозаписи з приводу цієї події зверніться за телефонами (061) 239-24-70, 239-23-66, 239-23-72, "102", або в інший зручний для вас спосіб. Анонімність гарантується", – вказують у поліції.

Нагадаємо, трагічна ДТП сталася 10 серпня близько 14:30 години 10 липня на автошляху "Харків-Сімферополь" біля села Каменське: зіткнулися вантажний автомобіль "КамАЗ" та маршрутне таксі. Загинули 6 людей, ще 12 – травмовані.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Запоріжжя Поліція
Джерело: 24 Канал
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