Смертельное ДТП на Запорожье: водителю грузовика объявили подозрение
Водителю, который был за рулем грузового автомобиля "КамАЗ", который столкнулся с микроавтобусом в Запорожской области, сообщили о подозрении.
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря ГУ НП в Запорожской области Екатерину Людвик информирует УНН.
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Ему объявлено подозрение по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения),
– сказала пресс-секретарь полиции.
Также она отметила, что 11 августа водителю изберут меру пресечения в одном из судов Запорожья.
В свою очередь, правоохранители просят свидетелей аварии и людей, у которых есть видео с места ДТП, откликнуться.
"С целью объективного беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств ДТП, которое произошло 10 августа около 14:30 на автодороге "Харьков – Симферополь" возле села Каменское, полицейские обращаются к гражданам с просьбой, если вы имеете любые видеозаписи по поводу этого события обращайтесь по телефонам (061) 239-24-70, 239-23-66, 239-23-72, "102", или в другой удобный для вас способ. Анонимность гарантируется", – указывают в полиции.
Напомним, трагическое ДТП произошло 10 августа около 14:30 часов 10 июля на автодороге "Харьков-Симферополь" возле села Каменское: столкнулись грузовой автомобиль "КамАЗ" и маршрутное такси. Погибли 6 человек, еще 12 – травмированы.
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