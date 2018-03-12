В результате аварии на Житомирщине погиб человек, еще один – травмирован

Вчера вечером, 11 марта, на автодороге Ковель – Киев произошла жуткая авария. Там автомобиль столкнулся с гужевой повозкой. В результате ДТП один человек погиб и еще один госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области.

По предварительным данным водитель грузового автомобиля Renault Premium, 36-летний житель Волыни, двигался в направлении Киева. Мужчина не учел темное время суток и не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего не справился с управлением и столкнулся с гужевой повозкой, которая двигалась в попутном направлении.

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В результате ДТП пострадали пассажиры повозки. Одного из мужчин с полученными травмами доставили в больницу, а другой от полученных травм скончался по дороге в медицинское учреждение.

Полицейские проводят все необходимые следственные действия. Если вину водителя автомобиля докажут, то мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.