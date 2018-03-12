Внаслідок аварії на Житомирщині загинув чоловік, ще один – травмований

Вчора ввечері, 11 березня, на автодорозі Ковель – Київ сталася моторошна аварія. Там автомобіль зіткнувся з гужовою повозкою. Внаслідок ДТП один чоловік загинув та ще одного госпіталізували.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Житомирській області.

За попередніми даними водій вантажного автомобіля Renault Premium, 36-річний житель Волині, рухався у напрямку Києва. Чоловік не врахував темну пору доби та не обрав безпечної швидкості руху, внаслідоч чого не впорався з керуванням та зіткнувся із гужовою повозкою, яка рухалася у попутному напрямку.

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Унаслідок ДТП постраждали пасажири повозки. Одного з чоловіків з отриманими травмами доправили до лікарні, а інший від отриманих травм помер дорогою до медичного закладу.

Поліцейські проводять всі необхідні слідчі дії. Якщо вину водія автомобіля доведуть, то чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.