В результате беспорядков в Ираке погибли десятки людей

По меньшей мере 14 человек погибли в южных городах Ирака в результате беспорядков, которые продолжаются две недели.

Об этом сообщает курдский канал "Рудау".

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Отмечается, что для сдерживания протестующих полиции приходится применять слезоточивый газ, водометы и огнестрельное оружие.

Представитель Иракской комиссии по правам человека Фадель Аль-Харраки заявил, что о жертвах сообщали из городов Басра, ас-Самави, Наджафа, Кербелы, ад-Дивани и Бабыля.

Всего в ходе протестов пострадали 275 гражданских лиц и около 470 сотрудников служб безопасности. Более 800 человек были задержаны, однако большинство уже вышли на свободу.

Демонстранты требуют от властей решить проблемы в коммунальном хозяйстве, в частности устранить перебои в подаче электроэнергии и водоснабжения.