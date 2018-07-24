Внаслідок заворушень в Іраку загинули десятки людей

Щонайменше 14 людей загинули у південних містах Іраку в результаті заворушень, які тривають два тижні.

Про це повідомляє курдський канал "Рудау".

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Зазначається, що для утримання протестувальників поліції доводиться застосовувати сльозоточивий газ, водометі і вогнепальну зброю.

Представник Іракської комісії з прав людини Фадель Аль-Харракі заявив, що про жертви повідомляли з міст Басра, ас-Самави, Наджафа, Кербели, ад-Дивані та Бабиля.

Всього в ході протестів пострадали 275 цивільних осіб та близько 470 співробітників служб безпеки. Більше 800 чоловік було затримано, проте більшість вже вийшли на свободу.

Демонстранти вимагають від влади вирішити проблеми в комунальному господарстві, зокрема усунути перебої в подачі електроенергії та водопостачання.