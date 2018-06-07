У Багдаді стався вибух на складі з боєприпасами: 18 людей зигинули, ще 90 – поранені

У столиці Іраку стався вибух в районі Садр-сіті на складі з боєприпасами. Щонайменше 18 людей загинули і понад 90 отримали поранення.

Про це пише Rueters посилаючись на джерело в іракській поліції.

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За даними видання, склад боєприпасів знаходився в мечеті і вибух стався під час перевантаження зброї в припарковану поруч машину.

У міністерстві внутрішніх справ повідомили, що вибух стався на складі боєприпасів і що сили безпеки почали розслідування.

Зазначається, що раніше державне телебачення, посилаючись на представника міністерства, повідомило про вибух як "терористичну агресію проти цивільних осіб". Влада країни не надала пояснень невідповідності цих двох заяв.