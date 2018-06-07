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В Багдаде произошел взрыв на складе с боеприпасами: 19 человек погибли, еще 90 – ранены

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В Багдаде произошел взрыв на складе с боеприпасами: 19 человек погибли, еще 90 – ранены
/ Иллюстративное фото

В столице Ирака произошел взрыв в районе Садр-сити на складе с боеприпасами. По меньшей мере 18 человек погибли и более 90 получили ранения.

Об этом пишет Rueters ссылаясь на источник в иракской полиции.

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По данным издания, склад боеприпасов находился в мечети, и взрыв произошел во время перегрузки оружия в припаркованную рядом машину.

В министерстве внутренних дел сообщили, что взрыв произошел на складе боеприпасов и что силы безопасности начали расследование.

Отмечается, что ранее государственное телевидение, ссылаясь на представителя министерства, сообщило о взрыве как "террористической агрессиии против гражданских лиц". Власти страны не предоставили объяснений несоответствия этих двух заявлений.

Теги: Взрыв Ирак
Источник: 24 Канал
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