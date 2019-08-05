В результате непогоды в Украине обесточены 83 населенных пункта

Из-за неблагоприятных погодных условий утром понедельника, 5 августа, обесточенными остаются 83 населенных пункта. Без света остаются жители 4 областей – Донецкой, Запорожской, Луганской и Днепропетровской.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго, сообщает ГСЧС.

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В общем из-за непогоды обесточены:

в Донецкой области – 37 населенных пунктов;

– 37 населенных пунктов; в Запорожской области – 21 населенный пункт;

– 21 населенный пункт; в Луганской области – 21 населенный пункт;

– 21 населенный пункт; в Днепропетровской области – 4 населенных пункта.

Кроме того, в городе Лисичанске Луганской области вследствие осложнения погодных условий произошло обесточивание двух насосных станций. Поэтому без водоснабжения остались около 27 тысяч абонентов.

ГСЧС также предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности на территории Хмельницкой и Киевской областей.

Где еще в Украине погода наделала бед?Сильный ливень затопил улицы городов оккупированного Крыма, а ураган поломал деревья. В частности, залило дороги в Керчи, уровень воды достигает капотов автомобилей. А еще часть города осталась без света.



Непогода наделала беды и в центральных областях – на Днепропетровщине и Запорожье. В городах еще накануне спасатели объявили "желтый" уровень опасности. На Днепропетровщине без электроэнергии из-за обрыва проводов остались около тысячи человек.



​В Запорожье непогода повалила деревья. Спасатели информируют о по меньшей мере 2 случаях с падением в городе тополей. А на перекрестке проспекта Металлургов и Соборной упал светофор. К счастью, никто не пострадал.