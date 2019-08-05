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      Внаслідок негоди в Україні знеструмлені 83 населені пункти

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      Через негоду знеструмлено десятки населених пунктів на Сході України
      Через негоду знеструмлено десятки населених пунктів на Сході України / www.slovoidilo.ua

      Через несприятливі погодні умови зранку понеділка, 5 серпня, знеструмленими залишаються 83 населені пункти. Без світла залишаються мешканці 4 областей – Донецької, Запорізької, Луганської та Дніпропетровської.

      До відновлення енергопостачання залучені бригади обленерго, повідомляє ДСНС.

      Цікаво: Заручники негоди: на Одещині 25 дітей потрапили у водяну пастку під час походу

      Загалом через негоду знеструмлені:

      • у Донецькій області – 37 населених пунктів;
      • у Запорізькій області – 21 населений пункт;
      • у Луганській області – 21 населений пункт;
      • у Дніпропетровській області – 4 населені пункти.

      Крім того, у місті Лисичанську Луганської області через ускладнення погодних умов сталося знеструмлення двох насосних станцій. Через це без водопостачання залишилось близько 27 тисяч абонентів.

      ДСНС також попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на території Хмельницької та Київської областей.

      Де ще в Україні погода наробила лиха?Сильна злива затопила вулиці міст окупованого Криму, а буревій поламав дерева. Зокрема, залило дороги в Керчі, рівень води сягає капотів автомобілів. А ще частина міста залишилась без світла.

      Наробила лиха негода і в центральних областях – на Дніпропетровщині та Запоріжжі. У містах ще напередодні рятувальники оголосили "жовтий" рівень небезпеки. На Дніпропетровщині без електроенергії через обрив дротів залишились близько тисячі осіб.

      У Запоріжжі негода повалила дерева. Рятувальники інформують про щонайменше 2 випадки із падінням у місті тополь. А на перехресті проспекту Металургів і Соборної впав світлофор. На щастя, ніхто не постраждав.

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      Теги: Новини України ДСНС Негода в Україні Погода Лисичанськ
      Джерело: 24 канал
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