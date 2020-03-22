В результате пандемии может быть сложно уберечь санкции против России: комментарий Потураева

С 2014 года все говорят о политико-дипломатическом пути. Это – дипломатично-санкционное давление для того, чтобы россияне выполнили часть минских соглашений о безопасности. Только после выполнения этого пункта можно говорить о политике.

Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос" высказал нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев.

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По его словам, не может быть никакой иной стратегии, потому что все они ведут к разрушению украинских национальных интересов. Сначала должна быть безопасность.

Как Зеленский говорил "чтобы перестали стрелять" – и тогда он имел в виду ту сторону. Есть первое условие, без нее никуда нельзя продвигаться. Готовить другие решения – поскольку кроме минских соглашений нет другой дорожной карты – надо,

– отметил Потураев.

Депутат считает, что мы не можем начинать реализовывать политическую часть тогда, когда у нас убивают людей чуть ли не каждый день.

"На самом деле есть консенсус гражданский по этому поводу, и президент не может переступить через него", – считает Потураев.



Никита Потураев / Фото Апостроф

Также на вопрос о том, как он относится к созданию Консультативного совета, он ответил, что критично.

"Я говорю, что там есть риск. Любые группы не могут появиться тогда, когда прокси, наемники убивают наших людей. Там не только мы и русские, там есть французы, немцы. На фоне эпидемии, на которой все теряют сумасшедшие деньги, начались разговоры (и мы знаем, с какой стороны они направлены), что, мол, последствия пандемии нужно преодолевать вместе, и как это можно без России", – заверил Потураев.

Что известно о Консультативном совете?На заседании ТКГ 11 марта было договорено о создании нового органа, основной задачей которого должно быть осуществление диалога, консультаций и выработки предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта на Донбассе. Все это должно происходить в рамках Комплекса мер, в частности относительно проведения выборов на оккупированном Донбассе. Кроме того, согласно документу, критерии и порядок назначения членов Совета самостоятельно определяют: Украина, оккупационные администрации Донецкой и Луганской областей Украины, Российская Федерация, Германия, Франция, ОБСЕ.



Общество возмутилось таким фактом, ведь наличие в совете российских наемников может привести к признанию боевиков как стороны.

Он также добавил, что все разговоры идут с российской стороны, от их агентов влияния в Европе, которые входят в парламенты в европейских странах, и мы знаем это.

Смотрите видео полного интервью с Никитой Потураева в программе "Перекрестный допрос":