Унаслідок пандемії може бути складно вберегти санкції проти Росії: коментар Потураєва

З 2014 року всі говорять про політико-дипломатичний шлях. Це – дипломатично-санкційний тиск для того, щоб росіяни виконали безпекову частину мінських угод. Тільки після виконання цього пункту можна говорити про політику.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит" висловив нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв.

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За його словами, не може бути ніякої іншої стратегії, тому що всі вони ведуть до руйнації українських національних інтересів. Спочатку повинна бути безпека.

Як Зеленський казав "щоб перестали стріляти" – і тоді він мав на увазі ту сторону. Є перша умова, без неї нікуди не можна просуватися. Готувати інші рішення – оскільки окрім мінських угод немає іншої дорожньої карти – треба,

– зазначив Потураєв.

Депутат вважає, що ми не можемо починати реалізовувати політичну частину тоді, коли у нас вбивають людей чи не кожного дня.

"Насправді є консенсус громадянський з цього приводу, і президент не може переступити через нього", – вважає Потураєв.



Микита Потураєв / Фото Апостроф

Також на запитання про те, як він ставиться до створення Консультативної ради, він відповів, що критично .

"Я кажу, що там є ризик. Будь-які групи не можуть з'явитися тоді, коли проксі, найманці вбивають наших людей. Там не тільки ми і росіяни, там є французи, німці. На тлі епідемії, на якій всі втрачають божевільні гроші, почалися розмови (і ми знаємо, з якого боку вони скеровані), що, мовляв, наслідки пандемії треба долати разом, і як це можна без Росії", – запевнив Потураєв.

Що відомо про Консультативну раду?На засіданні ТКГ 11 березня було домовлено про створення нового органу, основним завданням якого має бути здійснення діалогу, консультацій і вироблення пропозицій щодо проєктів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Усе це має відбуватися у межах Комплексу заходів, зокрема щодо проведення виборів на окупованому Донбасі. Крім того, згідно з документом, критерії і порядок призначення членів Ради самостійно визначають: Україна, окупаційні адміністрації Донецької та Луганської областей України, Російська Федерація, Німеччина, Франція, ОБСЄ.



Суспільство обурилося таким фактом, адже наявність у раді російських найманців може призвести визнання бойовиків як сторони.

Він також додав, що всі розмови йдуть з російського боку, від їхніх агентів впливу у Європі, які входять у парламенти в європейських країнах, і ми знаємо це.

Дивіться відео повного інтерв'ю з Микитою Потураєвим у програмі "Перехресний допит":