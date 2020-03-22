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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Унаслідок пандемії може бути складно вберегти санкції проти Росії: коментар Потураєва

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      Санкції проти Росії / provse.today

      З 2014 року всі говорять про політико-дипломатичний шлях. Це – дипломатично-санкційний тиск для того, щоб росіяни виконали безпекову частину мінських угод. Тільки після виконання цього пункту можна говорити про політику.

      Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит" висловив нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв. 

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      За його словами, не може бути ніякої іншої стратегії, тому що всі вони ведуть до руйнації українських національних інтересів. Спочатку повинна бути безпека.

      Як Зеленський казав "щоб перестали стріляти" – і тоді він мав на увазі ту сторону. Є перша умова, без неї нікуди не можна просуватися. Готувати інші рішення – оскільки окрім мінських угод немає іншої дорожньої карти – треба,
      – зазначив Потураєв.

      Депутат вважає, що ми не можемо починати реалізовувати політичну частину тоді, коли у нас вбивають людей чи не кожного дня. 

      "Насправді є консенсус громадянський з цього приводу, і президент не може переступити через нього", – вважає Потураєв.


      Микита Потураєв / Фото Апостроф

      Також на запитання про те, як він ставиться до створення Консультативної ради, він відповів, що критично .

      "Я кажу, що там є ризик. Будь-які групи не можуть з'явитися тоді, коли проксі, найманці вбивають наших людей. Там не тільки ми і росіяни, там є французи, німці. На тлі епідемії, на якій всі втрачають божевільні гроші, почалися розмови (і ми знаємо, з якого боку вони скеровані), що, мовляв, наслідки пандемії треба долати разом, і як це можна без Росії", – запевнив Потураєв.

      Що відомо про Консультативну раду?На засіданні ТКГ 11 березня було домовлено про створення нового органу, основним завданням якого має бути здійснення діалогу, консультацій і вироблення пропозицій щодо проєктів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Усе це має відбуватися у межах Комплексу заходів, зокрема щодо проведення виборів на окупованому Донбасі. Крім того, згідно з документом, критерії і порядок призначення членів Ради самостійно визначають: Україна, окупаційні адміністрації Донецької та Луганської областей України, Російська Федерація, Німеччина, Франція, ОБСЄ.

      Суспільство обурилося таким фактом, адже наявність у раді російських найманців може призвести визнання бойовиків як сторони.

      Він також додав, що всі розмови йдуть з російського боку, від їхніх агентів впливу у Європі, які входять у парламенти в європейських країнах, і ми знаємо це.

      Дивіться відео повного інтерв'ю з Микитою Потураєвим у програмі "Перехресний допит":  

       

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      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Мінські домовленості Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Володимир Зеленський Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні
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