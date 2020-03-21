Консультативну раду можуть не запустити 25 березня через коронавірус, – Потураєв

На засіданні ТКГ у Мінську, яке відбулося 11 березня, домовились створити спільну з бойовиками Консультативну раду. Рішення ТКГ про її заснування мали б підписати 25 березня 2020 року, однак ймовірніше за все, це питання не будуть розглядати у час пандемії.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит" зазначив нардеп від "Слуги народу" Микола Потураєв. Він є одним з підписантів заяви 60 "слуг" до президента та голови ОП про те, що нові домовленості несуть небезпеку для суверенітету України.

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За словами Потураєва, наразі всі країни, які входять до ОБСЄ, зайняті питанням щодо припинення поширення коронавірусу Covid-19.

Я сумніваюсь, що вона (Консультативна рада – 24 канал) запрацює через антиепідемічні заходи в Україні, РФ, Німеччині, Франції. Вони розповсюджуються на всі країни, які входять до ОБСЄ. Тільки Білорусь має дещо інше ставлення до протиепідемічних заходів,

– констатував нардеп.

Що відомо про Консультативну раду На засіданні ТКГ 11 березня було домовлено про створення нового органу, основним завданням якого має бути здійснення діалогу, консультацій і вироблення пропозицій щодо проєктів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Усе це має відбуватися у межах Комплексу заходів, зокрема щодо проведення виборів на окупованому Донбасі. Крім того, згідно з документом, критерії і порядок призначення членів Ради самостійно визначають: Україна, окупаційні адміністрації Донецької та Луганської областей України, Російська Федерація, Німеччина, Франція, ОБСЄ.



Суспільство обурилося таким фактом, адже наявніть у раді російських найманців може призвести визнання бойовиків як сторони.

На питання, якби не карантин, то чи запрацювала б нова група вже 25 березня і чи вступила б Україна в прямі перемовини з бойовиками, Потураєв висловив сподівання, що ні.

Ну, я сподіваюсь, що, можливо, і ні. Ні, ця група не була б сформована 25 березня. Тому що, те що було привезено – це протокол про наміри. Це розмова про розмову. Це не рішення,

– сказав нардеп.

Також Потураєв підкреслив, що вони оприлюднили заяву після брифінгу Андрія Єрмака, щоб голова ОП все ж таки зміг відповісти на нагальні питання, чого не зміг зробити під час прес-конференції.

"Саме тому тільки після брифінгу ми оприлюднили ту заяву. Ми просто зрозуміли, що Андрій Єрмак в тій ситуації, яка була на брифінгу, просто не зміг відповісти на певні питання (ситуація була бурхливою, адже створення Консультативної ради викликало обурення у суспільства і журналістів зокрема – 24 канал). Ми запустили заяву, щоб люди розуміли, що у владній команді є розуміння всієї потенційної небезпечності такого рішення, ризикованості", – пояснив Потураєв.

Що відомо про скандальні домовленості у Мінську

Засідання відбулося 11 березня у Мінську. Участь у засіданні ТКГ узяв очільник Офісу Президента Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації російського президента Дмитро Козак.

Після зустрічі Андрія Єрмака звинуватили у домовленостях, які можуть легалізувати бойовиків з Донбасу. Адже на зустрічі домовилися створити Консультативну раду, до якої ввійдуть і представники ОРДЛО.

Росія вже назвала цю раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень". Раніше ж протилежною стороною на переговорах була саме РФ.

Після цього група нардепів фракції "Слуга народу" поширила у мережі заяву, в якій звернулася до Зеленського з вимогою не допустити до Консультативної ради представників ОРДЛО. У ній парламентарі нагадали, що Росія – окупант Донбасу.

​ Згодом група частина групи прийшла до ОП, щоб обговорити питання з президентом. Там керівник ОП Андрій Єрмак запевнив нардепів, що в мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії". З бойовиками переговорів вести ніхто не буде. Стороною для перемовин була і є Росія.

Дивіться відео повного інтерв'ю з Миколою Потураєвим у програмі "Перехресний допит"