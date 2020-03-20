Зустріч ТКГ у Мінську на 25 березня скасували: як тепер можуть пройти переговори

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі не буде збиратися у Мінську 25 березня через епідемію коронавірусу. Однак її члени таки можуть провести переговори в режимі відеоконференції.

Про відміну засідання ТКГ у Мінську розповів міністр у справах тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, пише LB.ua.

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Ми очікуємо від ОБСЄ пропозиції щодо організації відеоконференції. Але в будь-якому випадку очевидно, що перельоти зараз неможливі,

– сказав Рєзніков.

Водночас чиновник не відповів, що будуть сторони в режимі онлайн обговорювати створення Консультативної ради.

До теми Про що домовилися сторони ТКГ на попередньому засіданні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода" також підтвердив, що переговори в нинішніх умовах неможливі.

Які переговори? Ви що?! Усі переговори згорнуті фізично. Щодо "Мінська" опрацьовується питання відеоконференції. Зараз усі відрядження масово скасовуються. Я взагалі в МЗС заборонив усі закордонні відрядження,

– наголосив Кулеба.

Він додав, що мав заплановане на 26 березня засідання двосторонньої міжурядової комісії з Угорщиною. Проте Кулеба поспілкувався з угорським міністром закордонних справ і вони домовилися провести засідання в режимі телеконференції.

ТКГ на засіданні в Мінську мала говорити про: