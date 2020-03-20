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      Зустріч ТКГ у Мінську на 25 березня скасували: як тепер можуть пройти переговори

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      Засідання ТКГ у Мінську 25 березня не відбудеться / ukrinform.ua

      Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі не буде збиратися у Мінську 25 березня через епідемію коронавірусу. Однак її члени таки можуть провести переговори в режимі відеоконференції.

      Про відміну засідання ТКГ у Мінську розповів міністр у справах тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, пише LB.ua.

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      Ми очікуємо від ОБСЄ пропозиції щодо організації відеоконференції. Але в будь-якому випадку очевидно, що перельоти зараз неможливі,
      – сказав Рєзніков.

      Водночас чиновник не відповів, що будуть сторони в режимі онлайн обговорювати створення Консультативної ради.

      До теми Про що домовилися сторони ТКГ на попередньому засіданні 

      Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода" також підтвердив, що переговори в нинішніх умовах неможливі.

      Які переговори? Ви що?! Усі переговори згорнуті фізично. Щодо "Мінська" опрацьовується питання відеоконференції. Зараз усі відрядження масово скасовуються. Я взагалі в МЗС заборонив усі закордонні відрядження,
      – наголосив Кулеба.

      Він додав, що мав заплановане на 26 березня засідання двосторонньої міжурядової комісії з Угорщиною. Проте Кулеба поспілкувався з угорським міністром закордонних справ і вони домовилися провести засідання в режимі телеконференції. 

      ТКГ на засіданні в Мінську мала говорити про: 

      • розведення сил і засобів на Донбасі;
      • запровадження Консультативної ради;
      • обмін утримуваними особами. Сторони мали представити та обговорити списки утримуваних.
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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Угорщина Коронавірус Covid-19 Олексій Резніков МЗС України Дмитро Кулеба – новини Мінськ
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