Консультативный совет могут не запустить 25 марта из-за коронавируса, – Потураев

На заседании ТКГ в Минске, которое состоялось 11 марта, договорились создать совместный с боевиками Консультативный совет. Решение ТКГ о его основании должни были бы подписать 25 марта 2020 года, однако вероятнее всего, этот вопрос не будут рассматривать во время пандемии.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос" отметил нардеп от "Слуги народа" Николай Потураев. Он является одним из подписантов заявления 60 "слуг" к президенту и главе ОП о том, что новые договоренности несут опасность для суверенитета Украины.

К теме Встречу ТКГ в Минске на 25 марта отменили: как теперь могут пройти переговоры

По словам Потураева, пока все страны, которые входят в ОБСЕ, заняты вопросом о прекращении распространения коронавируса Covid-19.

Я сомневаюсь, что он (Консультативный совет – 24 канал) заработает из-за антиэпидемических мероприятий в Украине, РФ, Германии, Франции. Они распространяются на все страны, которые входят в ОБСЕ. Только Беларусь имеет несколько иное отношение к противоэпидемическим мерам,

– констатировал нардеп.

Что известно о Консультативном совете На заседании ТКГ 11 марта было договорено о создании нового органа, основной задачей которого должны быть диалоги, консультации и выработка предложений относительно проектов политических и правовых решений касаемо урегулирования конфликта на Донбассе. Все это должно происходить в рамках Комплекса мер, в частности относительно проведения выборов на оккупированном Донбассе. Кроме того, согласно документу, критерии и порядок назначения членов Совета самостоятельно определяют: Украина, оккупационные администрации Донецкой и Луганской областей Украины, Российская Федерация, Германия, Франция, ОБСЕ.



Общество возмутилось таким фактом, так как наличие в совете российских наемников может привести к признанию боевиков как стороны.

На вопрос, если бы не карантин, то заработала ли бы новая группа уже 25 марта и вступила ли бы Украина в прямые переговоры с боевиками, Потураев выразил надежду, что нет.

Ну, я надеюсь, что, возможно, и нет. Нет, эта группа не была бы сформирована 25 марта. Потому что, то что было привезено – это протокол о намерениях. Это разговор о разговоре. Это не решение,

– сказал нардеп.

Также Потураев подчеркнул, что они обнародовали заявление после брифинга Андрея Ермака, чтобы глава ОП все же смог ответить на насущные вопросы, чего не смог сделать во время пресс-конференции.

"Именно поэтому только после брифинга мы обнародовали это заявление. Мы просто поняли, что Андрей Ермак в той ситуации, которая была на брифинге, просто не смог ответить на определенные вопросы (ситуация была бурной, ведь создание Консультативного совета вызвало возмущение у общества и журналистов в частности – 24 канал). Мы запустили заявление, чтобы люди понимали, что в команде есть понимание всей потенциальной опасности такого решения, рискованности", – пояснил Потураев.

Что известно о скандальных договоренностях в Минске

Заседание состоялось 11 марта в Минске. Участие в заседании ТКГ приняли глава Офиса Президента Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации российского президента Дмитрий Козак.

и заместитель руководителя Администрации российского президента После встречи Андрея Ермака обвинили в договоренностях, которые могут легализовать боевиков с Донбасса. Ведь на встрече договорились создать Консультативный совет, в который войдут и представители ОРДЛО.

Россия уже назвала этот совет "органом для прямого диалога Донбасса и Киева по политическим решениям". Раньше же противоположной стороной на переговорах была именно РФ.

После этого группа нардепов фракции "Слуга народа" распространила в сети заявление, в котором обратилась к Зеленскому с требованием не допустить в Консультативный совет представителей ОРДЛО. В нем парламентарии напомнили, что Россия – оккупант Донбасса.

​Впоследствии часть группы пришла в ОП, чтобы обсудить вопрос с президентом. Там руководитель ОП Андрей Ермак заверил нардепов, что в минском процессе Украина не перейдет "красные линии". С боевиками переговоры вести никто не будет. Стороной для переговоров была и есть Россия.

Смотрите видео полного интервью с Николаем Потураевым в программе "Перекрестный допрос"