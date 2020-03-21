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      Консультативный совет могут не запустить 25 марта из-за коронавируса, – Потураев

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      На заседании ТКГ в Минске, которое состоялось 11 марта, договорились создать совместный с боевиками Консультативный совет. Решение ТКГ о его основании должни были бы подписать 25 марта 2020 года, однако вероятнее всего, этот вопрос не будут рассматривать во время пандемии.

      Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос" отметил нардеп от "Слуги народа" Николай Потураев. Он является одним из подписантов заявления 60 "слуг" к президенту и главе ОП о том, что новые договоренности несут опасность для суверенитета Украины.

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      По словам Потураева, пока все страны, которые входят в ОБСЕ, заняты вопросом о прекращении распространения коронавируса Covid-19.

      Я сомневаюсь, что он (Консультативный совет – 24 канал) заработает из-за антиэпидемических мероприятий в Украине, РФ, Германии, Франции. Они распространяются на все страны, которые входят в ОБСЕ. Только Беларусь имеет несколько иное отношение к противоэпидемическим мерам,
      – констатировал нардеп.

      Что известно о Консультативном совете На заседании ТКГ 11 марта было договорено о создании нового органа, основной задачей которого должны быть диалоги, консультации и выработка предложений относительно проектов политических и правовых решений касаемо урегулирования конфликта на Донбассе. Все это должно происходить в рамках Комплекса мер, в частности относительно проведения выборов на оккупированном Донбассе. Кроме того, согласно документу, критерии и порядок назначения членов Совета самостоятельно определяют: Украина, оккупационные администрации Донецкой и Луганской областей Украины, Российская Федерация, Германия, Франция, ОБСЕ.

      Общество возмутилось таким фактом, так как наличие в совете российских наемников может привести к признанию боевиков как стороны.

      На вопрос, если бы не карантин, то заработала ли бы новая группа уже 25 марта и вступила ли бы Украина в прямые переговоры с боевиками, Потураев выразил надежду, что нет.

      Ну, я надеюсь, что, возможно, и нет. Нет, эта группа не была бы сформирована 25 марта. Потому что, то что было привезено – это протокол о намерениях. Это разговор о разговоре. Это не решение,
      – сказал нардеп.

      Также Потураев подчеркнул, что они обнародовали заявление после брифинга Андрея Ермака, чтобы глава ОП все же смог ответить на насущные вопросы, чего не смог сделать во время пресс-конференции.

      "Именно поэтому только после брифинга мы обнародовали это заявление. Мы просто поняли, что Андрей Ермак в той ситуации, которая была на брифинге, просто не смог ответить на определенные вопросы (ситуация была бурной, ведь создание Консультативного совета вызвало возмущение у общества и журналистов в частности – 24 канал). Мы запустили заявление, чтобы люди понимали, что в команде есть понимание всей потенциальной опасности такого решения, рискованности", – пояснил Потураев.

      Что известно о скандальных договоренностях в Минске

      • Заседание состоялось 11 марта в Минске. Участие в заседании ТКГ приняли глава Офиса Президента Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации российского президента Дмитрий Козак.
      • После встречи Андрея Ермака обвинили в договоренностях, которые могут легализовать боевиков с Донбасса. Ведь на встрече договорились создать Консультативный совет, в который войдут и представители ОРДЛО.
      • Россия уже назвала этот совет "органом для прямого диалога Донбасса и Киева по политическим решениям". Раньше же противоположной стороной на переговорах была именно РФ.
      • После этого группа нардепов фракции "Слуга народа" распространила в сети заявление, в котором обратилась к Зеленскому с требованием не допустить в Консультативный совет представителей ОРДЛО. В нем парламентарии напомнили, что Россия – оккупант Донбасса.
      • ​Впоследствии часть группы пришла в ОП, чтобы обсудить вопрос с президентом. Там руководитель ОП Андрей Ермак заверил нардепов, что в минском процессе Украина не перейдет "красные линии". С боевиками переговоры вести никто не будет. Стороной для переговоров была и есть Россия.

      Смотрите видео полного интервью с Николаем Потураевым в программе "Перекрестный допрос"

       

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      20 марта
      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Владимир Зеленский Андрей Ермак Украина – Россия Война на Донбассе Минские договоренности Слуга народа
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