В результате столкновения автобуса с погрузчиком в Нигерии сгорело 13 человек

В Нигерии в результате столкновения автобуса с погрузчиком погибло 13 человек. Смертельное ДТП произошло в штате Ривер на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

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В автобусе находились 14 человек. В результате аварии остался жив только один человек, получивший сильные ожоги.

"Тринадцать человек сгорели до смерти, когда автобус загорелся после лобового столкновения с погрузчиком вблизи нефтяного центра Нигерии в Порт-Харкорте", – говорится в сообщении.