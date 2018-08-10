Внаслідок зіткнення автобуса з навантажувачем у Нігерії згоріло 13 людей

У Нігерії в наслідок зіткнення автобуса з навантажувачем загинуло 13 людей. Смертельна ДТП сталася у штаті Рівер, що на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

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В автобусі перебували 14 людей. В результаті аварії залишилася живою лише одна людина, яка отримала сильні опіки.

"Тринадцятеро осіб згоріло до смерті, коли автобус спалахнув після лобового зіткнення з навантажувачем поблизу нафтового центру Нігерії у Порт-Харкорті", – йдеться у повідомленні.