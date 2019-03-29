В результате столкновения поездов в Италии пострадали по меньшей мере 50 человек

В расположенной на севере Италии провинции Комо произошла авария, в ходе которой столкнулись два поезда. В основном все пострадавшие получили легкие травмы, помощь им оказывали прибывшие на место происшествия пожарные и медики.

По предварительным данным, причиной инцидента стала отправка одного из поездов со станции под запрещающий сигнал семафора, в результате чего он столкнулся с поездом, который двигался ему навстречу.

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Отмечается, что машинист вовремя заметил другой поезд и резко затормозил. Большего количества пострадавших удалось избежать именно потому, что столкновение произошло на низкой скорости. В то же время шесть человек получили травмы средней тяжести в результате столкновения. Сейчас они госпитализированы.

#Inverigo (CO) #28marzo 18:40, tamponamento tra due treni sulla linea Como-Lecco: #vigilidelfuoco al lavoro per il soccorso. Una cinquantina i passeggeri feriti in modo lieve, mentre dalle prime indicazioni del personale sanitario sarebbero cinque quelli più gravi pic.twitter.com/LzwyLtESo3 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 28 березня 2019 р.

Издание Leggo со ссылкой на Министерство инфраструктуры и транспорта Италии сообщили, что на одном из участков не сработала система безопасности, что позволило бы избежать столкновения.

Предполагалось, что причиной аварии стал человеческий фактор. Однако на данном участке железнодорожной линии, управляемой FerrovieNord, не сработала операционная система безопасности SCMT,

– говорится в заявлении ведомства.



На месте аварии работали медики, пожарные и два спасательных вертолета // CRILombardi