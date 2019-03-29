05:24
29 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Звездные войны" Путина. Ленин против гномов
      Вєсті Кремля
      21:42, 27 марта
      Вести.UA: Мороз подыграл российской пропаганде. Настоящая команда Бойко
      Вєсті.UA
      19:27, 28 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      В результате столкновения поездов в Италии пострадали по меньшей мере 50 человек

      7 Читати новину українською
      В Италии столкнулись два поезда
      В Италии столкнулись два поезда / @CRILombardi

      В расположенной на севере Италии провинции Комо произошла авария, в ходе которой столкнулись два поезда. В основном все пострадавшие получили легкие травмы, помощь им оказывали прибывшие на место происшествия пожарные и медики.

      По предварительным данным, причиной инцидента стала отправка одного из поездов со станции под запрещающий сигнал семафора, в результате чего он столкнулся с поездом, который двигался ему навстречу.

      Читайте также: ДТП на миллион: BMW на встречной разбило пять автомобилей – фото и видео

      Отмечается, что машинист вовремя заметил другой поезд и резко затормозил. Большего количества пострадавших удалось избежать именно потому, что столкновение произошло на низкой скорости. В то же время шесть человек получили травмы средней тяжести в результате столкновения. Сейчас они госпитализированы.

      Издание Leggo со ссылкой на Министерство инфраструктуры и транспорта Италии сообщили, что на одном из участков не сработала система безопасности, что позволило бы избежать столкновения.

      Предполагалось, что причиной аварии стал человеческий фактор. Однако на данном участке железнодорожной линии, управляемой FerrovieNord, не сработала операционная система безопасности SCMT,
      – говорится в заявлении ведомства.

      Італія, аварія потяга
      На месте аварии работали медики, пожарные и два спасательных вертолета // CRILombardi

       

      blog_ava
      Итоговый выпуск новостей за 22:00 Подозрения окружению Порошенко. Нелегальные заправки в Украине
      28 марта
      117
      Теги: Аварии и ДТП Железная дорога
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Намеренно затягивал дела: о судье, который закрыл 22 производства против пьяных водителей
      28 марта , 23:30 Намеренно затягивал дела: о судье, который закрыл 22 производства против пьяных водителей
      Ірина Шиба 44
      Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      28 марта , 22:00 Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      Блог Медіа 1658
      Выборы 2019: какова вероятность переноса второго тура
      28 марта , 21:02 Выборы 2019: какова вероятность переноса второго тура
      Ірина Поліщук 497
      Реклама кандидатов в соцсетях: кто оплачивает и как "топят" конкурентов
      28 марта , 20:01 Реклама кандидатов в соцсетях: кто оплачивает и как "топят" конкурентов
      Світлана Попова 197
      Бизнес кандидатов в президенты и их семей
      28 марта , 19:00 Бизнес кандидатов в президенты и их семей
      Яніна Ткачук 767
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Человекоподобный робот София отличилась интересными заявлениями
       19 июля 2018 , 09:09
      Трагедия в российском Кемерово: СМИ сообщили об увеличении количества пострадавших
       29 марта 2018 , 13:45
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук