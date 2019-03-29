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      Внаслідок зіткнення поїздів в Італії постраждали щонайменше 50 людей

      36 Читать новость на русском
      В Італії зіткнулися два потяги
      В Італії зіткнулися два потяги / @CRILombardi

      У розташованій на півночі Італії провінції Комо сталася аварія, в ході якої зіткнулися два потяги. Здебільшого всі постраждалі отримали легкі травми, допомогу їм надавали прибулі на місце події пожежники і медики.

      За попередніми даними, причиною інциденту стало відправлення одного з поїздів зі станції під заборонний сигнал семафора, в результаті чого він зіткнувся з потягом, який рухався йому назустріч.

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      Зазначається, що машиніст вчасно помітив інший поїзд і різко загальмував. Більшої кількості постраждалих вдалося уникнути саме тому, що зіткнення відбулося на низькій швидкості. Водночас шестеро осіб отримали травми середньої тяжкості внаслідок зіткнення. Наразі їх госпіталізовано.

      Видання Leggo з посиланням на Міністерство інфраструктури і транспорту Італії повідомило, що на одній з дільниць не спрацювала система безпеки, яка повинна була забезпечити уникнення зіткнення.

      Передбачалося, що причиною аварії став людський фактор. Однак на даній ділянці залізничної лінії, керованої FerrovieNord, не спрацювала операційна система безпеки SCMT,
      – йдеться у заяві відомства.

      Італія, аварія потяга
      На місці аварії працювали медики, пожежники та два рятувальні вертольоти // CRILombardi

       

      blog_ava
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      Теги: Залізниця Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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