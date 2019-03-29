Внаслідок зіткнення поїздів в Італії постраждали щонайменше 50 людей

У розташованій на півночі Італії провінції Комо сталася аварія, в ході якої зіткнулися два потяги. Здебільшого всі постраждалі отримали легкі травми, допомогу їм надавали прибулі на місце події пожежники і медики.

За попередніми даними, причиною інциденту стало відправлення одного з поїздів зі станції під заборонний сигнал семафора, в результаті чого він зіткнувся з потягом, який рухався йому назустріч.

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Зазначається, що машиніст вчасно помітив інший поїзд і різко загальмував. Більшої кількості постраждалих вдалося уникнути саме тому, що зіткнення відбулося на низькій швидкості. Водночас шестеро осіб отримали травми середньої тяжкості внаслідок зіткнення. Наразі їх госпіталізовано.

#Inverigo (CO) #28marzo 18:40, tamponamento tra due treni sulla linea Como-Lecco: #vigilidelfuoco al lavoro per il soccorso. Una cinquantina i passeggeri feriti in modo lieve, mentre dalle prime indicazioni del personale sanitario sarebbero cinque quelli più gravi pic.twitter.com/LzwyLtESo3 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 28 березня 2019 р.

Видання Leggo з посиланням на Міністерство інфраструктури і транспорту Італії повідомило, що на одній з дільниць не спрацювала система безпеки, яка повинна була забезпечити уникнення зіткнення.

Передбачалося, що причиною аварії став людський фактор. Однак на даній ділянці залізничної лінії, керованої FerrovieNord, не спрацювала операційна система безпеки SCMT,

– йдеться у заяві відомства.



На місці аварії працювали медики, пожежники та два рятувальні вертольоти // CRILombardi