В РФ сделали неожиданное заявление о предоставлении гражданства для украинцев

В Госдуму РФ внесли законопроект, согласно которому переселенцы из Украины смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре.

Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы РФ.

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Закон предусматривает "вывод из тени и легализацию временных беженцев из Украины, находящихся на территории России, путем "миграционной амнистии".

Согласно документу, люди, которые просрочили срок своего пребывания на территории РФ, имеют право продлить срок своего пребывания без выезда с территории страны в течение 180 дней со дня вступления закона в силу.

Позже эти люди смогут получать вид на жительство, а затем и гражданство РФ в упрощенном порядке.

Также отмечается, что украинцам, которые на законных основаниях находятся на территории РФ, предлагается предоставлять вид на жительство на 3 года с правом продления без необходимости предварительно получать разрешение на временное проживание.

Также инициатива закрепляет "право гражданам Украины, которые имеют вид на жительство в России, получать гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке" без подтверждения материального обеспечения и сдачи экзамена по русскому языку.

Отказ от украинского гражданства при этом может быть оформлен в виде заявления.