22:50
25 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 7°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    22°C 17°C
  • четверг
    29°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вести.UA. Августо Пиночет уже стучится в двери. У пиарщиков Порошенко кризис жанра
Вєсті.UA
20:12, сегодня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В РФ сделали неожиданное заявление о предоставлении гражданства для украинцев

291 Читати новину українською
Гражданство России
Гражданство России / Зеркало недели

В Госдуму РФ внесли законопроект, согласно которому переселенцы из Украины смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре.

Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы РФ.

Читайте также: Труханов – таки россиянин: найдена копию российского паспорта мэра Одессы

Закон предусматривает "вывод из тени и легализацию временных беженцев из Украины, находящихся на территории России, путем "миграционной амнистии".

Согласно документу, люди, которые просрочили срок своего пребывания на территории РФ, имеют право продлить срок своего пребывания без выезда с территории страны в течение 180 дней со дня вступления закона в силу.

Позже эти люди смогут получать вид на жительство, а затем и гражданство РФ в упрощенном порядке.

Также отмечается, что украинцам, которые на законных основаниях находятся на территории РФ, предлагается предоставлять вид на жительство на 3 года с правом продления без необходимости предварительно получать разрешение на временное проживание.

Также инициатива закрепляет "право гражданам Украины, которые имеют вид на жительство в России, получать гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке" без подтверждения материального обеспечения и сдачи экзамена по русскому языку.

Отказ от украинского гражданства при этом может быть оформлен в виде заявления.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
сегодня, 22:00 Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
Блог Соцмережі 997
Переименование областей: кому и как менять документы
сегодня, 20:01 Переименование областей: кому и как менять документы
Яніна Ткачук 263
Нападения на ромов: о причинах погромов и пути решения проблемы
сегодня, 19:02 Нападения на ромов: о причинах погромов и пути решения проблемы
Інна Жолобович 271
Легалізація "євроблях": плюси та мінуси скандального законопроекту
сегодня, 18:00 Легалізація "євроблях": плюси та мінуси скандального законопроекту
Тетяна Мартинюк 319
Елемент торгу: чим криза в Азовському морі загрожує Україні
сегодня, 17:00 Елемент торгу: чим криза в Азовському морі загрожує Україні
Блог Медіа 979
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук